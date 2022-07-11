После разговора с Путиным: Эрдоган позвонил Зеленскому

Зеленский и Эрдоган / president.gov.ua

Президент Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Как сообщает Anadolu Ajansı, лидеры подняли вопрос безопасного вывоза зерна из нашей страны.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

По словам Эрдогана, Турция желает мира в Украине. Также он заявил, что его страна продолжает работать над планом, который был подготовлен ООН по безопасному вывозу зерна на мировой рынок.

В своем Twitter-аккаунте Зеленский поблагодарил Эрдогану за поддержку.

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - пишет президент.

В свою очередь президент Турции отметил, что война между Украиной и Россией завершится за дипломатическим столом и заявил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

Переговоры Эрдогана и Путина

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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