После разговора с Путиным: Эрдоган позвонил Зеленскому

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине
Президент Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Как сообщает Anadolu Ajansı, лидеры подняли вопрос безопасного вывоза зерна из нашей страны.
Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.
По словам Эрдогана, Турция желает мира в Украине. Также он заявил, что его страна продолжает работать над планом, который был подготовлен ООН по безопасному вывозу зерна на мировой рынок.
В своем Twitter-аккаунте Зеленский поблагодарил Эрдогану за поддержку.
"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - пишет президент.
В свою очередь президент Турции отметил, что война между Украиной и Россией завершится за дипломатическим столом и заявил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.
Переговоры Эрдогана и Путина
11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.
РФ похищает украинское зерно
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.
Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.
Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.
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