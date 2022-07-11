"Пора действовать": Эрдоган обратился к Путину и потребовал обеспечить "зерновой коридор"

Эрдоган и Путин / Коллаж Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Как пишет TRT Haber, обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.

"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.

Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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