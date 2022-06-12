Эрдоган анонсировал срочные переговоры с Зеленским и Путиным

Зеленский и Эрдоган / president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерениях провести в ближайшую неделю переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Эрдоган хочет в срочном порядке обсудить с лидерами стран ситуацию в Украине.

Кроме того, в ходе предстоящих контактов с Путиным и Зеленским хотел бы обсудить вопрос создания "зернового коридора" из Украины.

"Планируем обсудить этот вопрос (зерновой - ред.) с господином Путиным и господином Зеленским", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване, передает aa.com.tr.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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