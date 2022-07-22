В Турции подписано соглашение о вывозе морем украинского зерна

Подписание "зернового соглашения" в Стамбуле / Facebook/oleksandr.kubrakov

В пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялась церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из Украины.

Документ по поставкам зерна подписан в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Отметим, что украинская сторона подписала документ с ООН и Турцией. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны инициативу подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

Что предусматривает "зерновое соглашение"

Стороны договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

В частности, стороны договариваются о следующем:

максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе;

создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего в себя представителей всех сторон;

создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, которые будут осматривать суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива для проверки отсутствия на бору несанкционированных грузов и персонала.

При этом, вся деятельность в украинских территориальных водах будет находиться под контролем и ответственностью Украины.

Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе.

Если потребуется разминирование подходов к портам - должен быть привлечен тральщик третьей страны.

Что известно о Совместном координационном центре

Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и будут находиться под техническим контролем на время их прохода по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами.

СКЦ разработает и распространит подробный оперативный и коммуникационный план, включая определение безопасных убежищ и вариантов оказания медицинской помощи по маршруту.

В целях предотвращения провокаций и инцидентов движение судов, следующих транзитом по морскому гуманитарному коридору, будет контролироваться Сторонами дистанционно.

"Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми Сторонами", - подчеркивается в тексте инициативы.

Сроки действия инициативы

Эта инициатива будет действовать в течение 120 дней с даты подписания всеми Сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из Сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее.

При этом достижение договоренности об экспорте украинского зерна не означает ослабления режима безопасности в Черном море, неоднократно подчеркивали представители Украины.

/ Facebook/oleksandr.kubrakov

Позиция ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш перед подписанием документов в рамках инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов заявил, что "основное внимание в процессе подготовки было уделено тому, что важнее для людей всего мира".

"Это принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода. И поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях еще до войны", - сказал он в пятницу в Стамбуле.

"В частности, инициатива, которую мы только что подписали, открывает испытания для значительных объемов коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов в Черном море - Одесса, Черноморск и Южный", - сказал он. При этом подчеркнул, что "отгрузка зерна и запасов продовольствия на мировые рынки поможет ликвидировать глобальный разрыв в поставках продовольствия и снизить давление на цены".

Генсек ООН признал, что "это соглашение далось нелегко". "С самого начала войны я подчеркивал, что нет решения глобального продовольственного кризиса без обеспечения полного глобального доступа к украинским продуктам питания и российским продуктам питания и удобрениям. Сегодня мы предприняли важные шаги для достижения этой цели, но это был долгий путь", – отметил он.

По его словам, "мы рассчитываем на то, что правительство Турции сохранит свою решающую роль в будущем, и я могу добавить, что заверяю: Организация Объединенных Наций будет и впредь активно участвовать в работе по достижению успеха соглашения. Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН могла выполнять свои обязательства".

Позиция Турции

Договоренности охватывают все этапы: от отправки судов и безопасной транспортировки, до прибытия в порты назначения, пояснил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни в Черном море возобновятся морские грузоперевозки, что окажет позитивное воздействие на продовольственную безопасность многих стран.

"Реализация и мониторинг этого предельно важного плана будут осуществляться посредством совместного Координационного центра в Стамбуле", - сказал Эрдоган.

Ранее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

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