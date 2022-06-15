"Руководитель" оккупированного Крыма случайно признался, что Россия ворует в Украине зерно

Аксенов / ТСН, pixabay

Глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно.

Аксенов проболтался и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

"Зерно из освобожденных (оккупированных – ред.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", — заявил представитель оккупационной "власти".

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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