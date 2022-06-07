Хотят зерно с большой скидкой: Турция поставила условие за деблокаду Черного моря

Турция / pixabay

Турция хочет покупать украинское зерно со скидкой в 25%, которое пока что заблокировано в портах.

Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, такие уступки могут стать своеобразной "платой" за то, что Стамбул поспособствует деблокаде Черного моря, где сейчас не могут ходить суда из-за агрессивных действий России, пишет Yeni Safak.

Он также сообщил, что уже на этой неделе в Стамбуле состоятся переговоры с участием Украины, России и ООН о зерновых коридорах в Черном море.

"Есть договоренности с Украиной о закупке зерна с 25%-скидкой... Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасного экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", – сказал Киришчи.

Он уточнил, что скидка начнет действовать, когда будет организован безопасный экспорт зерна из порта Одессы по морю. Для этого порт и прилегающие воды должны быть разминированы.

По словам министра, Турция в этой ситуации станет гарантом того, что флот РФ не будет атаковать суда с зерном.

"Как Турция, мы говорим Украине: "Вы сможете вывезти продукты, Россия не нападет на вас, когда откроется коридор"... Мы пытаемся быть мостом между двумя странами", – заявил Киришчи.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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