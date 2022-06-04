Россия может напасть на Одессу после возобновления экспорта зерна - Кулеба

РФ может напасть на Одессу после начала экспорта зерна / Фото pixabay.com, Reuters

Россия блокирует украинские порты, которые ранее активно использовались для экспорта пшеницы. Украина рассматривает возможность создания условий для возобновления экспорта, однако после этого может начаться наступление РФ на Одессу. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что возобновить экспорт зерна можно было бы из Одесского порта, однако Россия не дала никаких гарантий безопасности и может воспользоваться этим для нападения.

"Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока нет никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами",– написал министр.

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Ранее в Турции сообщили о переговорах с Украиной, Россией и ООН, на которых обсуждается безопасный экспорта зерна из украинских портов. Ожидается, что стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание, чтобы обсудить детали "Дорожной карты".

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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