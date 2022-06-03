Скандал вокруг зерна разгорается: Турция отказалась от индийской пшеницы - СМИ

Турция отказалась покупать индийскую пшеницу / УНИАН

Турция отказалась покупать партию индийской пшеницы. Сторона заявила, что зерно якобы было заражено и отправило судно обратно. Об этом сообщает timesofindia.

Судно Ince Akdeniz должно было передать более 56 тыс. тонн пшеницы. Из-за отказа оно возвращается обратно в порт Кандала. Решение Турции вызвало большую озабоченность среди индийский зернотрейдеров.

Турецкие власти утверждают, что в этой партии была обнаружена индийская краснуха, в связи с этим было отказано в ввозе зерна.

Индия пока не прокомментировала ситуацию. Официальные лица считают, что возможное наличие заболевания может вызвать серьезную озабоченность у любой страны-импортера не смотря на то, что это редкий случай.

Существует угроза того, что спрос на индийскую пшеницу может значительно снизится на международном рынке. Этом может спровоцировать снижение цен на зерно.

Пока неизвестно, совпадение это или нет, но ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция незаконно покупает украинское зерно, которое было похищено российской армией. Дипломат обратился за помощью в Интерпола и к турецкой власти, чтобы расследовать, кто именно причастен к поставкам украинского зерна транзитом через турецкие воды.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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