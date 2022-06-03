Турция незаконно покупает украденное в Украине зерно - посол

Турция покупает украденное в Украине зерно / agrobook.ru, ua.depositphotos.com

Турция незаконно покупает украинское зерно, которое было похищено российской армией. Об этом заявил посол Киева в Анкаре Василий Боднар, сообщает Reuters.

Посол убежден, что Турция является одной из таких стран, которые наживаются на войне в Украине.

Дипломат обратился за помощью в Интерпола и к турецкой власти, чтобы расследовать, кто именно причастен к поставкам украинского зерна транзитом через турецкие воды.

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Напомним, российский корабль "Матрос Позынич", которым незаконно вывезли из Украины тысячи тонн зерна уже заметили в сирийском порту Латакия. Соответствующие фото со спутника сделала американская компания Maxar Technologies

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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