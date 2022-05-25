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НАТО может объявить Одесщину закрытой зоной: украинское зерно является рычагом влияния на Запад

25 мая 2022, 05:10

Нехватка продовольствия из-за войны больше угрожает не самой Украине, а другим государствам, в которые был налажен экспорт.

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Украинское зерно является рычагом влияния на Запад – эксперт/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина выращивает больше зерна, чем потребляет. Поэтому даже если в этом году из-за войны в нашем государстве удастся посеять и вырастить лишь половину запланированного количества, украинцам этого хватит, чтобы себя прокормить.

Поэтому нехватка продовольствия скорее ударит не по нам самим, а по другим государствам, которые у нас покупали зерно. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

По его словам, в целом нашей стране нужно около 8 миллионов тонн зерна в год, а мы производим более 60 миллионов. Поэтому даже в нынешних условиях Украина могла бы позволить себе пустить часть продовольствия на экспорт.

"Экспорт 20 миллионов тонн зерна, которое сейчас находится в хранилищах, не будет лишним, так как нам нужна валюта для поддержки экономики. Даже если в этом году мы вырастим половину того, что запланировали, для Украины этого хватит с головой, чтобы решить свои продовольственные задачи. Мы с голоду не умрем", – отметил эксперт.

Однако другие государства, которые раньше у нас это зерно покупали, могут столкнуться с серьезными проблемами. Но проблемы с продовольствием могут подтолкнуть их помогать Украине.

"В данном случае это рычаг давления в руках Украины, в том числе давления на развитые страны. Если они хотят вывезти зерно из наших портов, то пусть действуют. Страны НАТО могут объявить Одессу и Одесскую область закрытой зоной, провести там гуманитарную миссию, чтобы туда заходили корабли НАТО и конвоировали вывоз не только зерна, но и металлов и всего остального. Всё в их руках", – отметил Загородний.

Он подчеркнул, что в этой ситуации именно Украина меньше всего страдает, потому что ей хлеба хватит.

Напомним, ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировой. В ряде стран вскоре начнется голод, а в мире в целом – кризис с продовольствием.

Также ранее нардеп Лариса Билозир отмечала, что срыв посевной в Украине приведет к голоду 1 миллиарда человек, мирового гуманитарного кризиса, миграционного кризиса в ЕС. Ведь Украина – это 11% экспортного рынка пшеницы, 18% кукурузы, 19% ячменя, 30% мирового производства подсолнечного масла.

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