В Украине порезали субсидии и льготы на оплату коммуналки: на сколько именно / УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает портал "На пенсии", за апрель выплатят 43% субсидии и 59% льготы, которые были начислены в январе нынешнего года.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.

Те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас она ему необходима, может в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, обратиться за ее назначением. Главное — успеть подать заявление и необходимые документы до окончания неотопительного (отопительного) сезона.

Такое положение вещей коснется претендентов на субсидии двух категорий:

людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

владельцев жилья в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

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