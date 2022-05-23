Сотни тысяч украинцев не могут получить свою пенсию из-за войны: в Минсоцполитики рассказали, что делать

Сотни тысяч украинцев не могут получить свою пенсию из-за войны / ua.depositphotos.com

С задержкой получения пенсий и социальных выплат столкнулись не только вынужденные внутренние переселенцы, но и оказавшиеся на временно оккупированных территориях пенсионеры. Как сообщают в Министерстве социальной политики, в шести регионах Украины, в которых сейчас есть оккупированные агрессорами населенные пункты, из 2,9 млн пенсионеров пенсию получили 2,6 млн человек (около 90%).

Пенсии финансируются своевременно, говорят чиновники, в отдельных регионах — даже авансом, но есть вопросы с возможностью получить или использовать эти средства.

"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться. Из всех пенсионеров, получавших выплаты по месту жительства, около 300 тысячам человек почтовый оператор не имеет сегодня возможности донести пенсию на оккупированных территориях", — заявила руководитель ведомства Марина Лазебная.

Для тех украинцев, которые не могут получить деньги, разработан специальный механизм — гражданам открывают счета в "Ощадбанке" и на них зачисляют пенсионные выплаты.

Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, говорят чиновники, обратившись в "Ощадбанк" при первой возможности. Также они могут дождаться, когда "Укрпошта" сможет работать в регионе, и получить всю сумму по месту своего проживания.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

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