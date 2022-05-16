В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине/ ua.depositphotos.com

В Министерстве соцполитики решили до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий. Об этом руководитель ведомства Марина Лазебная рассказала в интервью УНИАН.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

"Мы автоматически без обращения человека продлили во время действия военного состояния финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей", – отметила Лазебная.

Кроме того, чиновница говорит, что в Минсоце профинансировали все выплаты ‒ даже в тех регионах, где власть временно захватили российские оккупанты.

"Без абсолютной сплоченности и очень тесного сотрудничества с местными властями и гражданским обществом, волонтерским движением, нам было бы труднее их реализовывать", ‒ подытожила Лазебная.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

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