В Украине подняли военные пенсии: сколько денег добавили

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, повышение состоялось с 1 марта текущего года.
В Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.
По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, повышение состоялось с 1 марта текущего года. Оно затронуло 486796 украинских военных пенсионеров.
"Это люди, которым пенсия назначена по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", - объяснила Лазебная.
- Из них 368333 украинским военным пенсионерам, которые получают надбавку к пенсии за выслугу лет, размер повышения составил 837 гривен;
- для 39 235 военных пенсионеров, которые получают пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 грн;
- для 79228 получателей пенсий в случае потери кормильца размер повышения составил 451 гривен.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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