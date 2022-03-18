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В Украине подняли военные пенсии: сколько денег добавили

18 марта 2022, 00:40

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, повышение состоялось с 1 марта текущего года.

Пенсии
Пенсии / УНИАН

В Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, повышение состоялось с 1 марта текущего года. Оно затронуло 486796 украинских военных пенсионеров.

"Это люди, которым пенсия назначена по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", - объяснила Лазебная.

  • Из них 368333 украинским военным пенсионерам, которые получают надбавку к пенсии за выслугу лет, размер повышения составил 837 гривен;
  • для 39 235 военных пенсионеров, которые получают пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 грн;
  • для 79228 получателей пенсий в случае потери кормильца размер повышения составил 451 гривен.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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