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Тысячи тонн похищенного украинского зерна заметили в Сирии: фото со спутника

12 мая 2022, 17:47

Украинское зерно могут перегрузить на другое судно, чтобы замаскировать его происхождение.

Матрос Позынич, корабль с украинским зерном
Российский корабль с похищенным украинским зерном заметили в Сирии / Maxar

Российский корабль "Матрос Позынич", которым незаконно вывезли из Украины тысячи тонн зерна уже заметили в сирийском порту Латакия. Соответствующие фото со спутника сделала американская компания Maxar Technologies, сообщает CNN.

По данным издания, на корабль было загружено почти 30 тыс. тонн украинской пшеницы. 27 апреля корабль встал на якорь возле Крыма и выключил транспондер (приемо-передающее устройство), а уже на следующий день его заметили возле Севастополя.

Впоследствии корабль прошел через пролив Босфор и доплыл до египетского порта Александрия. Однако отправку отклонили, ведь Украина предупредила Египет о похищении зерна.

Тогда зерно попытались доставить в Бейрут (столицу Ливана), однако там россияне тоже получили отказ.

5 мая корабль снова выключил транспондер и направился в Сирию.

Существует мнение о том, что украинское зерно могут перегрузить в Латакии на другое судно, чтобы замаскировать происхождение пшеницы.

По данным издания, "Матрос Позынич" зарегистрирован на компанию Crane Marine Contractor. Сама же компания базируется в российской Астрахани и не находится под международными санкциями.

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РФ похищает украинское зерно

Напомним, что в Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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