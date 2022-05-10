Убегали так, что кинули "трофей": бойцы ВСУ нашли в окопах русских украденную стиральную машинку

Стиральная машинка, оккупант / Коллаж фото facebook.com/mod.mil.rus / ua.depositphotos.com

Украинские военные, захватив очередные позиции российских агрессоров, обнаружили в одном из окопов украденную стиральную машину. Соответствующее видео было обнародовано в Twitter во вторник, 10 мая.

Поскольку подключить машину-автомат в вырытом посреди поля окопе чисто технически невозможно, то, вероятней всего, российские мародеры планировали увезти ее агрегат в Россию. Однако быстрые темпы наступления украинских военных помешали их планам и потому оккупантам пришлось убегать, бросив награбленное.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты-чеченцы из отрядов, верных тамошнему диктатору Рамзану Кадырову, настолько погрузились в пучину мародерства, что воруют даже у других российских агрессоров. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить сотрудникам СБУ.

Один из оккупантов, который сейчас находится в одном из временно оккупированных районов Херсонской области, жалуется своему другу, что кадыровцы украли у него пистолет.

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