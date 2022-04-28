"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетах

Кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетах/ скриншот

Оккупанты не выдерживают боев с украинскими военными на Луганщине - кадыровцы бегут, а россияне едут домой в пакетах.

На своей страничке в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции, а вражеские танки бьют неустанно.

Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя.

"Пленный рашист все это подтверждает. Ничего ерзать на чужую землю! Всех захватчиков ждет только одно - то, что на фото. Луганская земля с удобрениями", - отмечает Гайдай, публикуя допрос одного из пленных.

Читайте такжеУкраинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин""В Рубежном мы воюем около 10 суток, боевой дух у нас ужасен, люди не хотят служить, хотят вернуться домой, а руководство не позволяет. Они не позволяют нам даже позвонить, питание ужасно, мы в погребах живем, условий никаких нет, никакого обеспечения. Что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов с носками нет... Много (убитых оккупантов. - Ред.). Из 250 сразу же выкосило половину. Сейчас около 100 человек в нашем батальоне в Рубежном вместе с резервистами. Есть кадыровцы. Если их зажимают, двухсотят, трехсотят, они сразу убегают", - рассказывает он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты в начале апреля похитили жительницу Рубежного и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети.

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