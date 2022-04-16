"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупант

Насилие / Радио Свобода, pixabay

С каждым днем становится все больше известно о преступлениях оккупантов в Киевской области. Как рассказала жительница одного из сел под Киевом, ее изнасиловал 19-летний российский солдат.

Женщина попросила не показывать ее лица.

"Меня всю трясет до сих пор. Я не могу в себя прийти, прошу сильные успокоительные. Кошмары снятся, что они меня ищут, что они меня догоняют. Я была напугана до ужаса. Две недели людям на глаза не попадалась", – рассказывает женщина журналистам Радио Свобода.

По ее словам, российские военные "ходили здесь, есть просили".

"Кто мародерил, а кто так. Люди давали, потому что боялись. Я не выходила. Видела их и пряталась у дяди Вити. Я так тряслась, была готова в щель залезть, чтобы меня не видели", – рассказывает она.

Она вспоминает, что ее изнасиловали девятого марта.

"Девять часов вечера, мы уже ложимся спать с мужем. Стук в дверь. Я подумала, может, это дядя Витя, сосед. Открываю – стоят три оккупанта, – рассказывает Светлана. – Тот же парень, который к нам приходил, и еще двое. Их командир и еще один. Меня начинает трясти. Я боялась. Спрашиваю: "Вы нас не убьете?" Он говорит: "Если сделаете так, как мы хотим, – то не убьем". Я вышла с ними. Командир говорит: "Наши ребята выпили и хотят расслабиться".

"Меня повели к Наташе (соседке). У них калитка. Стучат. Даня, 19 лет ему, давай меня лапать. Он был с автоматом. Я не могла сопротивляться. Выходит муж Наташи. Они ему: "Мы заберем твою женщину, и ничего с тобой не случится". А он не пускает: "Я тоже русский. Ты что, будешь в своего русского стрелять?" И тот ему в голову угу-у-ух", – рассказывает Светлана.

Как говорит женщина, оккупанты очень жестко себя вели.

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"Нашли они Наташу. И повели нас в другой дом. Как ее насиловали, я не видела, ее на другой этаж увели. А тот Даня со мной на первом. Я боялась. Я не знаю, я просто чудом выбежала. Даня – за мной. Очень жестокий был. Я думала, что он меня убьет. Это не люди. Я понимаю, что такая, как я, не одна. Они много кому зла сделали", – подчеркивает женщина.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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