В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

Что сказал Шойгу:
- Согласно доктрине РФ может применить ядерное оружие
- Россия следит за военной подготовкой Европы
- Ядерное сдерживание распространяется и на страны, которые предоставляют свои территории для агрессии против РФ
В России снова вернулись к ядерному шантажу. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью росСМИ заявил, что страна-агрессор Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.
Оправдывает Шойгу такое "право" Москвы прошлогодней доктриной. Приспешник кремлевского диктатора Владимира Путина заявил, что сейчас РФ очень внимательно следит за "военными приготовлениями европейских стран" и готова прибегнуть к так называемому ядерному сдерживанию.
Шойгу напомнил, что в РФ его применят в случае, если отдельные государства или военные коалиции рассматривают Россию как потенциального противника и при этом обладают оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
РФ может прибегнуть к ядерному сдерживанию и в отношении государств, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ. Вероятно, так Шойгу намекнул на Украину, которая работает с партнерами над инициативой по вводу миротворческих войск из Европы в случае прекращения огня.
Ядерная угроза со стороны России - что известно
Напомним, Главред писал, что в феврале российские военные провели очередные учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье, что стало угрожающим маневром с точки зрения ядерной безопасности.
Впоследствии стало известно, что разведывательные данные США указывают на то, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия.
Ранее политический эксперт Максим Разумный объяснял, что угроза применения страной-агрессором Россией ядерного оружия сохраняется. Российскому диктатору Владимиру Путину комфортнее жить в мире, в котором он в любой момент кого-то может уничтожить ядерной бомбой, это элемент мировоззрения и стратегии выживания.
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Кто такой Сергей Шойгу?
Сергей Шойгу - государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета Безопасности РФ с 12 мая 2024 г. Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.
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