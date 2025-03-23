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Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия

Мария Николишин
23 марта 2025, 14:13
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С первых дней переговорного процесса по ядерному разоружению Украины звучали угрозы и ультиматумы РФ.
Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия
Отказ Украины от ядерного оружия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия больше всего настаивала на немедленной передаче всего ядерного оружия
  • Запад не давил на Украину по ядерному разоружению
  • США предложили Украине гарантии безопасности в виде полноценного членства в НАТО

Народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко в свое время был одним из непосредственных участников процесса ядерного разоружения Украины. Он рассказал, кто из тогдашних партнеров Украины больше всего настаивал на отказе от ядерного оружия.

По его словам, в то время, когда происходило ядерное разоружение Украины, крупнейшим украинским партнером, другом и братом была Российская Федерация. Именно она больше всего настаивала на немедленной передаче всего ядерного оружия России.

"Когда мы впервые встретились в начале 1993 года с российской делегацией в Ирпене, мой визави, кадровый дипломат Юрий Дубинин, начал свое выступление с заявления о том, что Украина должна немедленно передать все ядерное оружие России. К тому времени Верховная Рада уже принимала свои решения по стратегии ядерного разоружения. В частности, в апреле 1992 года было принято постановление, согласно которому вопрос получения Украиной безъядерного статуса сопровождался рядом требований", - сказал он в интервью Главреду.

Он добавил, что требования касались обеспечения финансирования этого процесса, обеспечения необходимыми технологиями для ликвидации стратегических вооружений. А самое главное - гарантии безопасности.

"Первыми на это постановление откликнулись не россияне, а Соединенные Штаты Америки, которые уже в декабре 1992 года предложили сотрудничество с правительством Украины по ядерному разоружению. Главное, что США предложили Украине в обмен на отказ от ядерного оружия - это гарантии безопасности в виде полноценного членства в НАТО. Они были готовы вместе с Украиной осуществлять поэтапный путь ядерного разоружения, который должен был завершиться получением нашим государством членства в Альянсе", - подчеркнул Костенко.

Зато, отметил он, на переговорах в Ирпене Россия потребовала немедленной передачи всех ядерных вооружений.

"На мой вопрос к господину Дубинину, знаком ли он с решениями Верховной Рады Украины, которые имели силу закона, тот ответил, что его эти решения не интересуют, потому что Украина - неядерное государство. Я спросил: "А ядерное оружие, которое находится на нашей территории, чья собственность?". Он ответил: "Наша". Потом я задал еще один вопрос: "Скажите, пожалуйста, а украинские ракеты, которые изготавливал "Южмаш" и которые стоят на вооружении у вас, - это чья собственность? Ваша или наша?". Ответ был: "Это тоже наша собственность". Этими штрихами я хочу передать атмосферу начала процесса ядерного разоружения", - сказал народный депутат Украины пяти созывов.

Смотрите видео интервью Юрия Костенко Главреду:

Костенко также подчеркнул, что Запад не давил на Украину по ядерному разоружению, а лишь прислушивался к решениям, которые принимал украинский парламент.

"Почему именно парламент? Потому что ядерное оружие было собственностью государства Украина. От имени украинского народа государственной собственностью может распоряжаться только украинский парламент - Верховная Рада Украины. Итак, могу однозначно сказать, что на начальном этапе ядерного разоружения, которое, кстати, ВРУ принимала самостоятельно, не было никакого давления со стороны западных партнеров. Наоборот, были ультиматумы и угрозы РФ. Угроза отключения Украины от поставок энергоносителей - газа, нефти, ядерного топлива - весь арсенал давления и шантажа Россия использовала с первых дней переговорного процесса по ядерному разоружению Украины", - подытожил бывший министр окружающей природной среды Украины.

Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезными заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности получения ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО.

Министр обороны США Пит Гегсет допустил возможность предоставления Украине ядерного оружия. По его словам, это зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

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Кто такой Юрий Костенко

Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года.

Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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