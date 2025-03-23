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Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

Юрий Берендий
23 марта 2025, 13:29
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24 марта состоятся переговоры представителей США с делегациями Украины и России, направленные на обсуждение условий временного прекращения огня.
Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия
Чего ждать от переговоров Украины и России в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какой состав делегации от Украины на переговорах в Саудовской Аравии
  • Будут ли прямые переговоры между Украиной и Россией
  • Когда начнется перемирие на фронте и чего ждать от россиян

24 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоятся отдельные переговоры представителей США с делегациями Украины и России. Эти встречи имеют целью достижение временного прекращения огня и обсуждение условий для потенциального мирного урегулирования конфликта.

Формат переговоров предусматривает отдельные встречи американской стороны с украинскими и российскими представителями, без прямого контакта между делегациями Украины и России. Этот подход, известный как "челночная дипломатия", позволяет США выступать посредником, передавая позиции и предложения между сторонами конфликта.

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Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах в Саудовской Аравии 24 марта.

Состав делегации от Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в переговорах технических команд Украины и США, которые состоятся в Саудовской Аравии в понедельник. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Команда будет на достаточно высоком уровне, это технически-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в пятницу, передает Интерфакс.

На вопрос журналистов о возможных договоренностях в Саудовской Аравии он отметил, что не может предсказать результаты встречи, но было бы хорошо, если бы она приблизила стороны к полному прекращению огня.

Ранее Sky News со ссылкой на собственные источники сообщило, что в состав украинской делегации войдут Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Издание также отмечает, что график встречи еще не утвержден, но ожидается, что делегация прибудет в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером для переговоров в понедельник, 24 марта.

Как будут проходить переговоры

В понедельник, 24 марта, американские чиновники планируют отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии, чтобы способствовать косвенным переговорам между сторонами. Об этом в интервью журналисту Гленну Беку сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", - отметил Келлог.

Вашингтон стремится в течение одного дня определить позиции Украины и России по прекращению огня. Кит Келлог охарактеризовал этот процесс как "челночную дипломатию" в Эр-Рияде и подчеркнул, что попытка достичь всеобъемлющего перемирия может стать первым шагом к завершению войны.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

Будет ли украинская сторона напрямую вести переговоры с россиянами

В то же время украинская сторона рассматривает предстоящую встречу в Саудовской Аравии как двусторонние переговоры с представителями США, без каких-либо контактов с российской делегацией. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

Он отметил, что встреча носит технический характер и будет сосредоточена исключительно на украинско-американском формате. По его словам, Украина общается напрямую с США, а американская сторона - с Россией. Такой подход уже доказал свою эффективность: в 2022 году аналогичная модель взаимодействия позволила заключить Черноморскую зерновую инициативу при посредничестве ООН и Турции.

"Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу, он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем. Отель там (имеется в виду прошедшая встреча в Джидде, - ред.) большой, я там был на прошлых политических переговорах, и я убежден, что там достаточно места. Мы не знаем о том, готовится ли там отдельная встреча американо-российская, это их дело. Наша делегация едет встречаться с американцами", - пояснил он.

Какова цель переговоров (позиция Украины и США)

Технические команды США и России встретятся в ближайшие дни в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) для обсуждения имплементации и расширения частичного прекращения огня, которого президент Дональд Трамп добился от РФ.

Как сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Волц, соответствующая договоренность была достигнута во время его разговора в среду с российским коллегой Юрием Ушаковым относительно инициатив Трампа, направленных на прекращение войны в Украине.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 24 марта представители США проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии. Сначала запланирована встреча с украинской стороной, а затем - с российской. Обсуждение будет проходить поэтапно, каждая встреча будет посвящена отдельной теме.

"Мы готовы к прекращению огня. Мы сначала предлагали прекращение огня в небе и на море, ведь это легче контролировать. Но американская сторона предложила полное прекращение огня в Саудовской Аравии. Мы сразу согласились. Но после контакта США и России мы снова вернулись к частичному прекращению огня - по энергетической инфраструктуре, а также другой гражданской инфраструктуре. Мы подготовим объекты гражданской инфраструктуры, и стороны будут договариваться", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия не согласилась на полное прекращение огня, что свидетельствует о ее намерении продолжать войну против Украины. Он также подчеркнул, что вопрос нейтралитета Украины не будет предметом обсуждения.

"Мы не будем обсуждать нейтралитет, что касается вступления в оборонные союзы, в частности НАТО. То, что США снимают с переговоров вступление Украины в Альянс, - это подарок России", - сказал Зеленский.

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV отметил, что на переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии планируется согласование перечня объектов, которые не могут быть мишенями для российских атак. Украинская делегация уже подготовила соответствующий список и представит его в Эр-Рияде.

"Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага", - отметил он.

Какие цели и позиция россиян на переговорах

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что делегацию РФ на переговорах в Эр-Рияде 24 марта возглавят сенатор Григорий Карасин, ответственный за международные вопросы, и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По его словам, консультации экспертных групп будут сосредоточены на безопасности судоходства в Черном море, а также на вопросах частичного прекращения огня, в частности возможном отказе России от ударов по энергетической инфраструктуре.

Переговоры будут проходить при посредничестве США, а представители двух сторон будут находиться в отдельных комнатах, обмениваясь информацией через посредников. Ушаков также отметил, что регулярно контактирует с помощником президента США Майком Уолцем, и назвал такое общение полезным для обеих сторон.

The Washington Post уточняет, что переговоры будут касаться и поставок зерна через Черное море, что было частью соглашения 2022 года. Американская команда переговорщиков сформирована, однако имена ее участников официально должны объявить США. По предварительным данным, среди американских посредников будут директор по планированию политики при госсекретаре Марко Рубио Майкл Антон, а также помощники Келлога и представители офиса советника по нацбезопасности Майкла Волца.

Когда может начаться прекращение огня в Украине

США все еще рассчитывают на возможность достижения широкомасштабного перемирия в войне между Россией и Украиной в течение ближайших недель, несмотря на интенсивные обстрелы и нежелание Кремля идти на сделку накануне запланированных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, администрация Белого дома стремится договориться о прекращении огня до 20 апреля - даты, когда Пасху будут отмечать как в западных, так и в православных церквях. В то же время в Вашингтоне признают, что этот срок может измениться из-за существенных разногласий в позициях сторон.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил во время чата на Главреде, что ключевой вопрос заключается не в продолжительности перемирия, а в наличии политической воли сторон соблюдать его условия.

"У нас она есть, и на встрече в Саудовской Аравии ее четко и ясно задекларировали. Теперь все будет зависеть от того, насколько Путин будет играть в эти игры "дам, но не вам" и, таким образом, либо провоцировать Трампа на какие-то более жесткие действия, либо же обманывать его своими заверениями в том, что Россия так же стремится к миру", - сказал он.

Согласится ли Россия на прекращение огня

Огрызко отмечает, что перемирие безусловно выгодно, в частности потому, что Трамп выполнил свое обещание, продолжил предоставлять военную помощь и разведывательные данные. Это гарантирует, что Украина не останется без необходимого оборудования, что является положительным фактором.

В то же время он отмечает, что Путин оказался перед выбором.

"Первый вариант - Россия отвергает это предложение под любым предлогом. Уже "из-за поребрика" появляются сообщения, что "прекращение огня им невыгодно", что "это угроза для Путина", "а как же же цели СВО", "а где же демилитаризация Украины", "а где же парад на Крещатике" и так далее. Я сегодня утром читал сообщения нескольких диких ультрарадикальных российских блогеров - они вопят о том, что это предательство, что делать этого никоим образом нельзя, потому что это начало конца России. Ну, в чем-то они правы, это правда - это начало конца России, и мы до этого еще дойдем", - отметил дипломат.

Если он откажется прекращать огонь, Трамп будет вынужден действовать жестче, ведь иначе это будет выглядеть как личное оскорбление. Каким именно будет этот удар, пока трудно сказать, но он точно состоится, поскольку публичное игнорирование договоренностей нанесет удар по имиджу Трампа, а тот не оставит это без ответа.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
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"Второй вариант - Путин соглашается. Трамп тогда будет счастлив, потому что он миротворец. Тогда он сможет надуть три розовых шарика и рассказывать всему миру, что он остановил войну, хотя бы на 30 дней, а там посмотрим. А потом в зависимости от того, что будет происходить, он будет говорить: "Ну, я же посадил их фактически за стол переговоров, но что-то там случилось, и я в этом уже не виноват", - сказал он.

Огрызко также выразил сомнение в том, что Россия придержится обязательств по прекращению огня, подчеркнув, что опыт Минских соглашений показывает ненадежность Москвы. По его словам, Россия и выполнение договоренностей - это параллельные прямые, которые никогда не пересекаются.

К тому же Трамп уже заявил, что если Россия не согласится на прекращение войны, боевые действия будут продолжаться, фактически снимая с себя ответственность за дальнейшее развитие событий.

"Поэтому я думаю, что тактически Путину сейчас будет выгодно немножечко подыграть Трампу. А потом... он же хозяин своего слова - слово дал и возьмет его обратно. Вот и все", - подчеркнул дипломат.

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