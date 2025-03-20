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В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

Юрий Берендий
20 марта 2025, 22:44
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США будут пытаться повести непрямые переговоры между Украиной и Россией, что спецпредставитель Трампа назвал "челночной дипломатией".
В США анонсировали 'непрямые переговоры' между Украиной и Россией: первые детали
В США анонсировали непрямые переговоры между Украиной и Россией / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Келлог:

  • 24 марта состоятся непрямые переговоры между Украиной и Россией
  • Цель США за один день определить позиции сторон по прекращению огня

В понедельник, 24 марта, американские чиновники планируют провести отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии, стремясь инициировать непрямые переговоры между сторонами. Об этом в интервью журналисту Гленну Беку сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", - отметил Келлог.

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По его словам, Вашингтон намерен за один день определить позиции обеих стран по прекращению огня. Келлог назвал этот процесс своеобразной "челночной дипломатией" в Эр-Рияде и отметил, что попытка достичь всеобъемлющего прекращения огня может стать первым шагом к завершению войны.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии и прекращение огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России. Украинские чиновники будут общаться с американскими представителями отдельно от россиян. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас можно говорить лишь о частичном прекращении огня. Украина стремится остановить боевые действия и завершить войну.

Зеленский также поделился подробностями переговоров с США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что украинская сторона сначала предлагала начать с прекращения огня в воздухе и на море.

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Кто такой Кит Кэллог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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мирное урегулирование мирные переговоры с Россией Кит Келлог
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