Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 20 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/war/udar-po-kropivnickomu-i-vzryvy-v-engelse-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10649003.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ГСЧС Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Самая массовая атака дронов на Кропивницкий: 8 раненых, среди них - ребенок

Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массовую атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

видео дня

Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщики

В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщали об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, в Саратове после атаки БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет.

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

Украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 марта, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг и юго-запад от Демидовки, вдоль международной границы к северо-западу от города Белгород.

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

В Украине снова высокая геомагнитная активность. 20 марта фиксируется магнитная буря красного уровня - с К-индексом 5. Об этом сообщает meteoagent.

С 8 марта магнитные бури не опускались ниже красного уровня. Однако, ожидается, что в течение следующих нескольких дней уровень солнечной активности существенно уменьшится.

Армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине - ISW

Армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

"РФ является очень ценной землей": Трамп сделал громкое заявление о сотрудничестве с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна-агрессор Россия является "очень ценной землей". Он подчеркнул, что США "должны иметь дело" с РФ.

Об этом Трамп сказал в интервью Breitbart News. По его словам, хотя экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить РФ с Китаем, это может быть следствием таких действий.

Враг стремится окружить ВСУ: в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление

Пограничники и другие подразделения Сил обороны Украины сосредоточили особое внимание на участке границы с Курской областью РФ, особенно в пределах Сумской области. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, граница Сумщины с Россией простирается более чем на 530 км, и каждый отрезок имеет свою специфику.

Страна-агрессор Россия до сих пор способна производить тактическую авиацию. И аэродром Энгельс в Саратовской области РФ, где минувшей ночью вспыхнул масштабный пожар в результате атаки дронов, является единственным аэродромом, хранящим большинство стратегических ракет, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Там также происходит оснащение самолетов для дальнейшего возвращения на авиабазу Оленя, откуда они вылетают к боевым рубежам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Энгельс-2 - единственный аэродром, где хранят большинство стратегических ракет, которыми обстреливают Украину. В частности, речь идет о ракетах класса Х-101 и Х-555", - сказал он в комментарии Еспресо.

Самый большой удар по Энгельсу за всю историю: атакованы склады ценных ракет

В ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако на этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подтвердил, что враг в результате ночной операции потерял ракеты. Речь идет о Х-101.

"Количество будет понятно позже. На этом аэродроме хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине", - напомнил Коваленко на своей странице в Telegram.

Ударит +14 градусов: стала известна дата резкого потепления

Погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой - температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что свежая температура воздуха будет только в восточных областях и в Крыму.

На Энгельсе - пожар, детонируют боеприпасы: Генштаб раскрыл детали атаки

В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций и СБУ совершили атаку на аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ. На территории аэродрома возник масштабный пожар, раздавались взрывы и зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон активизирует международные усилия для поддержки Украины, однако это ставит его в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый премьер-министр независимой Украины и бывший заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин умер. Ему было 92 года. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила внучка Мария Фокина в Facebook.

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.

О том, как изменится цена на эти продукты, рассказал в комментарии Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Окружение ВСУ в Курской области: в ЦРУ сделали неожиданную оценку

Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом пишет Reuters.

ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно

18 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России в районе Демидовки Белгородской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения российский командный пункт полностью уничтожен.

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

Россия может прекратить атаки на Украину, если союзники обеспечат полное закрытие неба. В таком случае ракеты и беспилотники не будут достигать цели, поскольку будут сбиты, что сведет их эффективность к нулю. Кроме того, дорогостоящие средства воздушного нападения станут экономически неоправданными, если их сразу будут уничтожать. Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

Диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, которые, по мнению российских властей, находятся на территории РФ и оккупированных регионов Украины без законных оснований, должны до 10 сентября 2025 года или выехать, или же "легализоваться". Соответствующий документ был опубликован 20 марта на портале правовой информации РФ.

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США встретятся с делегациями Украины и России. Украинские чиновники встретятся с американскими отдельно от россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике

Украина хочет прекратить огонь и закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал подробности переговоров с Америкой и прекращения ударов по энергетике.

Он утверждает, что сначала команда Украины предлагала начать с прекращения огня в небе и на море.

В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс

Европейский Союз не будет конфисковывать замороженные российские активы, они будут оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит войну против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета по итогам саммита ЕС 20 марта.

В США представили важную резолюцию об украинских территориях

В США представили резолюцию по Украине, которая отвергает претензии РФ на суверенную украинскую территорию. Об этом заявил конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также о Крыме. Эта резолюция гарантирует, что ни одна политика или действие США не будет предусматривать признание незаконной российской операции.

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Погода в Украине 21 марта будет сухой и более теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 марта в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до +14 градусов. В воскресенье ожидается похолодание. Температура воздуха снизится в северных областях. Также прогнозируется дождь.

В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

В четверг, 20 марта, в Ровно взорвалось самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел вблизи одного из торгово-развлекательных центров города. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Будут не только наземные войска: появились новые данные о размещении миротворцев

Партнеры Украины планируют разместить миротворческие силы в наших регионах. Они будут включать не только наземные войска, но и авиацию и флот союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред