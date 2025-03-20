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В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс

Юрий Берендий
20 марта 2025, 18:11
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Страны ЕС не будут арестовывать замороженные российские активы так, как такое решение будет нарушать законодательство стран Евросоюза, говорится в решении.
В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс
Евросоюз отказался от конфискации замороженных активов РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В ЕС прекратили обсуждение вопроса конфискации замороженных российских активов
  • Активы РФ будут "обездвиженными" до окончания войны против Украины

Европейский Союз не будет конфисковывать замороженные российские активы, они будут оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит войну против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета по итогам саммита ЕС 20 марта.

"Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной", - поясняется в тексте.

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В то же время отмечается, что ЕС готов усиливать давление на Россию, в частности через новые санкции и жесткий контроль за их соблюдением, чтобы ослабить ее способность продолжать агрессию.

Также в документе отмечается, что Европейский Союз и его государства-члены будут способствовать мирному процессу и поддерживать установление справедливого и долговременного мира в Украине, что отвечает интересам как Украины, так и всей Европы.

Несколько стран ЕС высказались против конфискации более 200 миллиардов евро российских суверенных активов, сообщает DW. Как отмечает издание, Европейский Союз прекратил обсуждение этого вопроса.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

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Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

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