В ЕС согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

Главные тезисы:
- Франция, Германия и Британия обсуждают пути использования российских ативов
- Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после угроз администрации Трампа
Страны Европы поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро и разрабатывают планы по соглашению о прекращении огня в Украине.
Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Франция и Германия, которые долгое время выступали против полной конфискации активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами пути их использования.
По словам трех человек, информированных о ходе переговоров, французские чиновники обсуждали предложение европейских стран конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине. Речь идет об усилиях в рамках гарантий безопасности для Киева в случае заключения соглашения о прекращении огня.
Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после угроз администрации Трампа сократить военную поддержку Украине.
"Все больше стран готовы использовать конфискацию активов как инструмент давления на Россию", – сказал один из собеседников FT.
Что известно о замороженных активах РФ
Как известно, после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году союзники из G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка России, подавляющее большинство из которых (около 190 млрд евро) находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, а меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.
На данный момент доход от этих активов используется для выплаты странами Большой семерки кредитов, предоставленных Украине на сумму $50 млрд, но базовых активов это не касается.
Украина, Польша и страны Балтии уже давно настаивают на конфискации этих активов, но ключевые европейские столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее отказывались от этого из-за опасений, что конфискация создаст прецедент в международном праве.
Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что статус евро как безопасной валюты для валютных резервов будет поставлен под угрозу, поскольку большинство активов номинированы в евро.
Как писал Главред, ряд стран Евросоюза и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов стрны-агрессора России.
Издание Reuters писало о том, что Россия готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть средств была направлена на территории, которые она контролирует.
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