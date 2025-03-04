В ЕС согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

Все больше стран готовы использовать конфискацию активов как инструмент давления на Россию.

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В ЕС согласовывают конфискацию €200 млрд активов РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главные тезисы:

Франция, Германия и Британия обсуждают пути использования российских ативов

Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после угроз администрации Трампа

Страны Европы поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро и разрабатывают планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Франция и Германия, которые долгое время выступали против полной конфискации активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами пути их использования.

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По словам трех человек, информированных о ходе переговоров, французские чиновники обсуждали предложение европейских стран конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине. Речь идет об усилиях в рамках гарантий безопасности для Киева в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после угроз администрации Трампа сократить военную поддержку Украине.

"Все больше стран готовы использовать конфискацию активов как инструмент давления на Россию", – сказал один из собеседников FT.

Что известно о замороженных активах РФ

Как известно, после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году союзники из G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка России, подавляющее большинство из которых (около 190 млрд евро) находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, а меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

На данный момент доход от этих активов используется для выплаты странами Большой семерки кредитов, предоставленных Украине на сумму $50 млрд, но базовых активов это не касается.

Украина, Польша и страны Балтии уже давно настаивают на конфискации этих активов, но ключевые европейские столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее отказывались от этого из-за опасений, что конфискация создаст прецедент в международном праве.

Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что статус евро как безопасной валюты для валютных резервов будет поставлен под угрозу, поскольку большинство активов номинированы в евро.

Как писал Главред, ряд стран Евросоюза и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов стрны-агрессора России.

Издание Reuters писало о том, что Россия готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть средств была направлена на территории, которые она контролирует.

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