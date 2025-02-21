Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

РФ может передать замороженные 300 миллиардов долларов на восстановление Украины.

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РФ готова "расстаться" с замороженными активами в пользу Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Вкратце:

РФ допускает использование более 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины

Москва хочет, чтобы часть средств пошла на оккупированные территории

Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в $486 млрд

Россия готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть средств была направлена на территории, которые она контролирует. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, вопрос размораживания активов стал одним из ключевых во время закрытых переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Это была первая личная встреча сторон, посвященная возможному прекращению войны в Украине.

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Обсуждение возможного использования замороженных активов находятся на ранней стадии, но Москва уже выдвинула несколько условий. Одно из предложений предусматривает, что две трети активов могут быть направлены на восстановление украинских территорий, которые контролирует Киев, тогда как остальные - на регионы, находящиеся под оккупацией.

Пока что ни одна из европейских стран не согласилась на передачу замороженных активов Украине. Ранее Большая семерка (G7) заявляла, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Москва не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

По оценкам Всемирного банка, полная реконструкция и восстановление Украины могут стоить более 486 миллиардов долларов, и хотя использование российских активов для этого широко обсуждается, решение до сих пор не принято.

Европейский центральный банк и ряд правительств, в частности Германия, выражали обеспокоенность, что прямая конфискация российских активов может создать прецедент, который угрожает финансовой стабильности евро.

Россия требует уступок

Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что любое принудительное использование ее активов без ее согласия будет рассматриваться как "ограбление". В качестве ответа на санкции Кремль разработал законопроект, который предусматривает конфискацию активов компаний из "недружественных стран".

На момент замораживания Центробанк РФ имел около 207 миллиардов долларов в евро, 67 миллиардов в долларах и 37 миллиардов в британских фунтах. В то же время значительная часть активов размещена в государственных облигациях таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, Австрия и Канада.

Общие золотовалютные резервы России, включая замороженные средства, составляют около 627 миллиардов долларов. Наибольшая доля замороженных активов - 159 миллиардов евро - находится в бельгийском расчетном центре Euroclear Bank.

"Хотя замораживание средств разозлило Москву, некоторые из самых откровенных российских ястребов войны ранее признавали, что Россия может в конце концов расстаться с замороженными резервами при условии, что контролируемые территории останутся в России", - отметили в издании.

Несмотря на предварительные переговоры, значительные разногласия между США, ЕС и Россией по замороженным активам остаются. Западные страны не спешат разблокировать средства без гарантий, что они не будут использованы в собственных интересах Москвы.

В то время, как администрация Трампа стремится получить доступ к украинским ресурсам в обмен на поддержку, Кремль, похоже, хочет привязать разблокирование активов к постепенной отмене санкций. По словам аналитиков, любое решение об их размораживании или конфискации потребует значительной политической координации между США, ЕС и другими союзниками Украины.

Замороженные активы РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 10 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что госбюджет Украины получил первый транш в 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы G7 ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро, а вся программа предусматривает 50 млрд долларов помощи из доходов от замороженных российских активов.

Также США предоставят Украине $15 млрд, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Минфин Украины и Всемирный банк подписали соглашение в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Кроме этого, привлечение замороженных российских активов на 300 млрд долларов или предоставление репарационного кредита могут стать козырем в завершении войны. Это станет сигналом для Путина, что Запад готов к длительной борьбе, а Украина имеет ресурсы для удержания фронта.

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