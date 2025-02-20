Путин и Трамп хотят 'убрать' Зеленского: кого РФ видит президентом Украины

Россияне будут пытаться протянуть "своего человека" на пост президента Украины, речь может идти о втором Януковиче или Медведчуке, указывает Сотник.

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Путин считает, что сможет протащить своего человека / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Россия стремится получить от Трампа частичное снятие санкций

Путин стремится к полной оккупации Украины

Трамп и Путин стремятся "устранить" Зеленского

Россия входит в четвертый год полномасштабной войны в состоянии эйфории, поскольку все ее сообщество сейчас сосредоточено на Дональде Трампе. Хотя в Кремле уже не празднуют так открыто, как в 2016 году, там сделали выводы из прошлого опыта. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник.

По его словам, Россия имеет много уязвимых мест, но главным, что она стремится получить от Трампа, является хотя бы частичная отмена санкций. Этот вопрос больше всего волнует российских переговорщиков и лично Путина, ведь снятие ограничений может оживить российскую военную машину и дать Кремлю второй шанс на постепенный захват Украины.

"Путин не отказался от своего замысла захватить Украину полностью. Все заявления о том, что Зеленский нелегитимен, обусловлены тем, что Путину нужны выборы в Украине, чтобы засунуть во власть в Украине своего человека", - сказал Сотник.

Публицист отметил, что, несмотря на многочисленные претензии к Зеленскому, в этой ситуации именно Путин и Трамп стремятся его устранить. Они готовы прибегнуть к любым методам - от покушения до выборов, чтобы достичь своей цели.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

"Путин считает, что под сурдинку он сможет протащить своего человека, второго Януковича или Медведчука. В таком случае ему не надо будет проливать кровь даже его войск, потому что Украина сама отдастся", - уверен Сотник.

По его словам, сейчас Путин, словно маньяк, притаился за дверью и ожидает, откроет ли Украина сама ее или ему придется воспользоваться отмычкой в виде Трампа, чтобы войти.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российской власти. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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