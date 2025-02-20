"Чистое поражение": сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоров

Российский диктатор хочет говорить об Украине с США и больше ни с кем, считает Тарас Загородний.

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Сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

Путин не хочет переговоров с Зеленским

Президент Украины занял правильную позицию

Политический эксперт Тарас Загородний оценил шансы того, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сядут за стол переговоров.

"Путин не хочет разговаривать с Зеленским. В свою очередь, Зеленский ведет себя правильно, давая понять, что он готов говорить и с Путиным", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Загородний считает, что Зеленский понимает, что Путин не хочет переговоров.

"Для Путина – это чистое поражение, ведь Зеленского он считает нелегитимным. Плюс Путин так долго говорил о том, что Зеленский возглавляет неонацистское государство, что для него будет оплеухой сам факт переговоров с Зеленским за одним столом", - объяснил эксперт.

По мнению Загороднего, Путин хочет говорить об Украине с США и больше ни с кем, даже с европейцами.

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Переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Изначально переговоры в Саудовской Аравии планировались в трехстороннем формате с участием Украины, однако США и Россия настояли на проведении встречи без Киева.

19 февраля российский диктатор Путин завил, что Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения".

Ранее Зеленский сказал, что готов начать переговоры с Россией о завершении полномасштабной войны в Украине при определенных условиях.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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