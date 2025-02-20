"Чистое поражение": сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоров

Главные тезисы:
- Путин не хочет переговоров с Зеленским
- Президент Украины занял правильную позицию
Политический эксперт Тарас Загородний оценил шансы того, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сядут за стол переговоров.
"Путин не хочет разговаривать с Зеленским. В свою очередь, Зеленский ведет себя правильно, давая понять, что он готов говорить и с Путиным", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Загородний считает, что Зеленский понимает, что Путин не хочет переговоров.
"Для Путина – это чистое поражение, ведь Зеленского он считает нелегитимным. Плюс Путин так долго говорил о том, что Зеленский возглавляет неонацистское государство, что для него будет оплеухой сам факт переговоров с Зеленским за одним столом", - объяснил эксперт.
По мнению Загороднего, Путин хочет говорить об Украине с США и больше ни с кем, даже с европейцами.
Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:
Переговоры с РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.
Изначально переговоры в Саудовской Аравии планировались в трехстороннем формате с участием Украины, однако США и Россия настояли на проведении встречи без Киева.
19 февраля российский диктатор Путин завил, что Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения".
Ранее Зеленский сказал, что готов начать переговоры с Россией о завершении полномасштабной войны в Украине при определенных условиях.
Другие новости:
- Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарий
- "Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями
- Трамп "не собирается этого терпеть": Вэнс с Волцом раскритиковали Зеленского
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред