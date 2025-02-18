США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии - Bloomberg

Принц Саудовской Аравии планирует лично рассказать Зеленскому о результатах переговоров и позиции США и РФ.

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Украину не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии из-за позиции США и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Принц Саудовской Аравии планировал провести переговоры с участием Украины, России и США

Киев не приглашали по требованию Вашингтона и Москвы

Наследный принц Мухаммед бин Салман лично расскажет Зеленскому о переговорах

Переговоры, организованные 18 февраля в Саудовской Аравии, изначально планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Источник издания, знакомый с деталями организации переговоров, рассказал, что главным модератором выступил именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

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По словам источника, принц Саудовской Аравии намерен лично проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о роли королевства в организации переговоров. Также он расскажет о деталях встречи и позиции США и РФ.

В издании отмечают, что исключение Киева со стола переговоров может иметь серьезные последствия. Еще во время Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждал об опасности "дипломатического пренебрежения" в переговорах высокого уровня.

"В международной политике, если вы не сидите за столом переговоров, вы рискуете оказаться в меню", - образно предостерег Блинкен.

Позиция Трампа и Зеленского

Недавний телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и вероятность их личной встречи свидетельствуют о намерении новой администрации Белого дома действовать быстро. В то же время европейские лидеры и президент Зеленский ищут пути воздействия на Вашингтон, чтобы избежать навязанной Кремлем сделки.

Накануне переговоров в Эр-Рияде Зеленский настаивал на том, что США, Украина и Европа должны согласовать общую позицию перед тем, как разговаривать с Россией. Несмотря на приглашение Трампа в Вашингтон, дата встречи до сих пор не согласована.

Зато США призвали европейские страны четко определить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине. Вашингтон также требует разъяснения, как будут реагировать союзники в случае нападения России на потенциальные миротворческие силы в Украине.

По мнению западных аналитиков, Зеленский может оказаться перед сложной дилеммой, навязанной Трампом и Путиным: либо согласиться на компромиссное мирное соглашение с Россией, которое может включать уступки со стороны Украины, либо продолжать борьбу без поддержки США.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - последние новости

Напомним, в столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ. Он напомнил, что в начале вторжения Россия выдвигала требования о сокращении ВСУ, признании оккупации и установлении пророссийского правительства, но Украина не уступила.

Как сообщал Главред, в Турции 18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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