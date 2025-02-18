Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и РФ и объявил о решении

Зеленский впервые прокомментировал результаты переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии и объявил важное решение относительно своего визита.

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Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и Россией / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Проводить переговоры за спиной Украины не справедливо

Оружием достичь победы в войне невозможно

Заявления США и некоторых других партнеров о невозможности вступления Украины в НАТО совпадают с позицией России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля провел пресс-конференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе и возможные пути урегулирования войны, развязанной Россией против Украины. Особое внимание было уделено поддержке со стороны Турции и перспективам усиления взаимодействия между странами.

Главред собрал главные заявления двух президентов по итогам переговоров.

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О переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свои планы относительно визита в Саудовскую Аравию 19 февраля. Как известно, российская делегация после переговоров с американской стороной намерена покинуть Саудовскую Аравию, в то время, как американская останется в Эр-Рияде до завтра.

Отвечая на вопрос о встрече в Эр-Рияде между американской и российской стороной и обсуждении планов по окончанию войны в Украине, президент Украины отметил, что было бы справедливо не вести переговоров за спиной Украины.

"Мы как никто хотим завершения войны. Вы это прекрасно знаете. Мы хотим, но хотим, чтобы это было справедливо, и чтобы никто за нашей спиной ничего не решал. Мне кажется, это справедливо", - сказал он.

По его словам, каждое государство ведет двусторонние отношения с другими странами и может обсуждать любые вопросы. Однако принимать решение о завершении войны в Украине без участия самой Украины недопустимо. В то же время Киев не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии.

"Для нас это было сюрпризом, как и для многих. Мы с медиа увидели эту информацию, я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне не все равно, я не хочу, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали, мы абсолютно честные и открытые, я не хочу совпадений", - сказал он.

По его словам, украинская делегация приняла решение перенести визит в саудовскую Аравию на 10 марта.

"Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом. США мы их ожидаем в Киеве", - резюмировал Зеленский.

Где могут состояться переговоры об окончании войны - мнение Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна является подходящей площадкой для мирных переговоров по войне между Украиной и Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По его словам, визит украинского президента в Турцию происходит в период возможных изменений в динамике войны. Эрдоган подчеркнул, что "в войне нет победителя, а в мире - побежденного".

Он напомнил, что в 2022 году Турция уже принимала переговоры между Украиной и РФ.

"Мы приложили усилия для переговоров - в 2022 году мы принимали переговоры между РФ и Украиной. В результате была реализована Черноморская инициатива, и ряд других. Мы получили конкретные результаты... Стамбульские переговоры создают опорную точку, на которой стороны приблизились к договоренностям", - сказал президент Турции.

Также турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать любую поддержку для организации мирных переговоров. Кроме того, Турция будет продолжать усилия, направленные на обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

О мирных переговорах и окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины не может быть завершена исключительно военными средствами, однако переход к дипломатии должен привести к справедливому миру.

"Мне кажется на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна сторона. И Россия этого хотела, не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость очень непросто высокой ценой жизнью своих воинов, своих людей", - сказал президент.

О возвращении пленных

Он подчеркнул, что перед обсуждением мирных инициатив следует сосредоточиться на ключевых вопросах, в частности возвращении пленных, ведь ни один из участников переговоров пока не поднимает этот вопрос.

"Сама ситуация об этом говорит. Война на Ближнем Востоке. Что бы ни происходило между сторонами, прежде всего люди говорят всегда, какие бы ни были они враги, они говорят, что обычные люди должны вернуться домой. Для чего говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену. Если действительно есть добрая воля закончить эту войну. Я не верю, что Путин этого хочет, но если есть добрая воля, то точно идет обмен пленными прежде всего", - подчеркнул Зеленский.

О гарантиях безопасности

Зеленский подчеркнул, что Украина должна четко понимать, кто способен предоставить реальные гарантии безопасности и кто действительно готов их обеспечить. Это вопрос не только доброй воли, но и способности стран выполнить свои обещания.

Он также отметил, что гарантии безопасности необходимы, чтобы исключить повторение войны в будущем. Украина не боится российской армии, но любой вооруженный конфликт означает новые жертвы, которых нужно избежать.

О вступлении в НАТО

Президент Владимир Зеленский отметил, что жизнь каждого человека бесценна, поэтому гарантии безопасности для Украины имеют первоочередное значение.

Он отметил, что Европа, страны НАТО и США могли бы дать Украине веру в надежные гарантии безопасности и перспективу членства в Альянсе.

"Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наших членов НАТО. Я считаю, что это большое желание России и оно совпадает с этим результатом", - сказал Зеленский.

О миротворцах в Украине

По его словам, надежные гарантии безопасности могут включать сильную украинскую армию и возможное присутствие военных контингентов европейских стран, США и других партнеров. Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о ЕС, а обо всей Европе в целом.

Этот вопрос он также обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако пока рано говорить о конкретных результатах этого формата гарантий безопасности.

"Нужно, потому что, как сказал президент (Эрдоган - ред.), я с ним согласен, динамика этой войны очень сильно ускорилась. И дипломатия ускорилась. Нравится нам это или нет, это факт. И поэтому гарантии безопасности мы должны понимать, украинцы должны понимать, - настаивает президент. Безусловно Украина все равно, как бы нам не было сложно, или кому-то хотелось по ней, Украина не признает юридически оккупированные Россией украинские территории. Наш Восток, наш Крым и все остальные территории важны", - резюмировал Зеленский.

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