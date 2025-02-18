Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины в войне

Сейчас прикладывается недостаточно усилий для победы Украины.

https://glavred.info/ukraine/kuleba-skazal-vozmozhna-li-eshche-pobeda-ukrainy-v-voyne-10640615.html Ссылка скопирована

Возможна ли все еще украинская победа / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, instagram.com/dmytro_kuleba

Главное:

Ключевые страны начали играть не на победу, а на окончание войны

Окончание войны может происходить по-разному

В январе 2023-го еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей, и это проблема - не только для Украины, но и для Европы и мира. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Возможна ли все еще украинская победа? Да. Достаточно ли сейчас для нее делается? Нет. Потому что ключевые столицы начали играть не на победу, а на окончание войны. А окончание войны может происходить по-разному", - подчеркнул он. видео дня

Однако, по его словам, ключевой фактор здесь - это Украина.

"Мы потеряем шанс на победу, когда сами перестанем в нее верить. Поэтому я, например, держу это слово в словаре, потому что планку надо держать высоко", - подчеркнул Кулеба.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел.

В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проиграет войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред