Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины в войне

Главное:
- Ключевые страны начали играть не на победу, а на окончание войны
- Окончание войны может происходить по-разному
В январе 2023-го еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей, и это проблема - не только для Украины, но и для Европы и мира. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.
"Возможна ли все еще украинская победа? Да. Достаточно ли сейчас для нее делается? Нет. Потому что ключевые столицы начали играть не на победу, а на окончание войны. А окончание войны может происходить по-разному", - подчеркнул он.видео дня
Однако, по его словам, ключевой фактор здесь - это Украина.
"Мы потеряем шанс на победу, когда сами перестанем в нее верить. Поэтому я, например, держу это слово в словаре, потому что планку надо держать высоко", - подчеркнул Кулеба.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел.
В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проиграет войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении.
Читайте также:
- ЕС готовит Украине пакет военной помощи в размере 700 млрд евро - Бербок
- Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились: о чем договорились делегации
- "Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред