Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины в войне

Мария Николишин
18 февраля 2025, 16:43
176
Сейчас прикладывается недостаточно усилий для победы Украины.
Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины в войне
Возможна ли все еще украинская победа / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, instagram.com/dmytro_kuleba

Главное:

  • Ключевые страны начали играть не на победу, а на окончание войны
  • Окончание войны может происходить по-разному

В январе 2023-го еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей, и это проблема - не только для Украины, но и для Европы и мира. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Возможна ли все еще украинская победа? Да. Достаточно ли сейчас для нее делается? Нет. Потому что ключевые столицы начали играть не на победу, а на окончание войны. А окончание войны может происходить по-разному", - подчеркнул он.

видео дня

Однако, по его словам, ключевой фактор здесь - это Украина.

"Мы потеряем шанс на победу, когда сами перестанем в нее верить. Поэтому я, например, держу это слово в словаре, потому что планку надо держать высоко", - подчеркнул Кулеба.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел.

В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проиграет войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дмитрий Кулеба новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и РФ и объявил о решении

Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и РФ и объявил о решении

17:01Мир
"Идти на ультиматумы РФ не собираюсь": Зеленский - о переговорах между РФ и США

"Идти на ультиматумы РФ не собираюсь": Зеленский - о переговорах между РФ и США

16:41Украина
"Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине

"Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине

16:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Последние новости

18:37

"Критическая ситуация": армия РФ вплотную подошла к Купянску

18:24

Ногти могут указывать на продолжительность жизни: на что обратить внимание

18:12

"Это я гарантирую": в Раде расставили точки над "і" в вопросе выборов в 2025 году

17:55

5 лучших способов, как выгнать пауков из дома: эксперт описал секретные методыВидео

17:53

Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий в картинках тукана за 21 секунду

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
17:46

Всего один секрет - миниатюрные налистники, которые сметут за минутуВидео

17:46

В Кремле поставили новый ультиматум для завершения войны в Украине

17:01

Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и РФ и объявил о решении

16:58

Варить не стоит: повар раскрыл более вкусный способ приготовления картофеля

Реклама
16:44

Будет идеально чистым: как удалить пятна с ковра простым средством из ванной

16:43

Кулеба сказал, возможна ли еще победа Украины в войне

16:41

"Идти на ультиматумы РФ не собираюсь": Зеленский - о переговорах между РФ и США

16:40

Лилия Подкопаева рассекретила, где будет учиться ее дочь

16:36

Евровидение-2025: Alyona Alyona высказалась про представителей Украины Ziferblat

16:30

Порошенко дважды сказал неправду, чтобы оправдать сыновей, которые сбежали от мобилизации в Лондон, - боец ВСУ

16:23

Не конец войны: чем могут завершиться переговоры Путина, Зеленского и ТрампаВидео

16:15

"Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине

16:02

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

16:00

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

15:40

Настоящие перфекционисты: 5 знаков зодиака, которые контролируют все

Реклама
15:20

Катя Осадчая впервые призналась, почему отложила идею с усыновлением

15:10

Даже ради мира: Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет

14:55

Цена упала на 8%: стоимость ключевого продукта в Украине снизилась

14:54

Можно ли ежедневно мыться дегтярным мылом: какая его польза и вредВидео

14:42

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились: о чем договорились делегации

14:40

"Мы пришли к этому ужасу": актер "Сватов" пошел против Путина и раскрыл, почемуВидео

14:34

ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро - Бербок

14:14

"Даже без переговоров": Россия может вынужденно взять "паузу" в войнеВидео

14:14

Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

13:57

Ольга Сумская призналась, как на ее карьеру повлияла жизнь дочери-молчуньи в РФ

13:38

"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

13:36

Сын Осадчей и Горбунова вывалил семейные тайны: смешное видео попало в сетьВидео

13:29

РФ усовершенствовала северокорейские ракеты: Буданов предупредил об опасности

13:23

Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц

13:11

Ждало не одно поколение: Джонни Депп возвращается в "Пираты Карибского моря"

12:58

Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

12:38

Говорили об Украине: президент Еврокомиссии встретилась со спецпредставителем США

12:36

Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

12:25

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовьВидео

12:16

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

Реклама
12:09

НАБУ шантажирует фигурантов уголовных дел, чтобы те провоцировали чиновников на взятки - СМИ

12:07

Дети путиниста Филиппа Киркорова срочно покинули РФ - что случилось

11:54

В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским: в чем подвох

11:52

Важные события в ближайшие недели и месяцы: Туск заинтриговал заявлением

11:40

"Прямое попадание": россияне КАБом разнесли центр Золочева под Харьковом

11:34

"Врачи борются за жизнь": украинская актриса в реанимации в критическом состоянии

11:16

ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об опасном окружении подразделений

11:09

Склады оружия Украины и других стран Европы почти пусты - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Быкам - жертвы, Петухам - тревога

11:00

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять