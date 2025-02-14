Путин готовится объявить о "победе": глава Пентагона сделал неожиданное заявление

По словам Пита Хегсета, российский диктатор не достиг желаемого.

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Владимир Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

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Путин объявит о "победе" по итогам переговоров

На переговорах между Зеленским и Путиным будет присутствовать Трамп

Российский диктатор Владимир Путин намерен объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел.

С таким заявлением во время брифинга на Мюнхенской конференции выступил министр обороны США Пит Хегсет.

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"Путин готовится объявить о "победе" несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина", - сказал Хегсет.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика / Инфографика: Главред

Также он сообщил, что на переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным будет участвовать американский лидер Дональд Трамп.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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