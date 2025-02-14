'Путин просто сойдет с ума': сенатор Грэм пообещал Украине вступление в НАТО

Повторное вторжение РФ будет иметь тяжелые последствия для российской экономики, заявил Линдси Грэм.

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Грэм предлагает автоматическое вступление Украины в НАТО в случае новой агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Грэма:

Украина вступит в НАТО немедленно в случае нового вторжения РФ

Такая возможность должна стать сдерживающим фактором для Кремля

Повторная агрессия России будет иметь серьезные последствия для Москвы

Украина моментально станет членом НАТО, если Россия совершит новое нападение после подписания мирного договора. Новая агрессия РФ будет означать не только санкции, но и размещение американских войск в Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никто не хочет быть провокатором. Если мы возьмем Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", - подчеркнул он.

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Сенатор заявил, что такая позиция могла бы стать мощным фактором сдерживания для Кремля.

В то же время Грэм признал, что некоторые страны НАТО до сих пор колеблются относительно полноправного членства Украины. Однако республиканец считает, что, даже если некоторые союзники колеблются, Америка должна показать Кремлю, что новая агрессия приведет к автоматическому вступлению Украины в Альянс.

"Я хочу, чтобы Путин знал. Если он сделает это еще раз, то Украина моментально вступит в НАТО. И если случится новое вторжение - будут не только санкции или другие неприятности, а наши войска будут в Украине. Идея заключается в том, что если мы не можем принять их в НАТО, то Путин должен знать - если он повторит попытку вторгнуться, то тогда Украина моментально вступает в НАТО", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что цивилизованный мир не может общаться с Россией, "как с нормальной страной", поскольку она таковой не является. Также Грэм отметил, что любое мирное соглашение с РФ должно содержать гарантии, которые не позволят Путину снова начать войну.

Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

Заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции-2025 подчеркнул, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, а лишь план с гарантиями безопасности.

Также Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию и отверг переговоры с РФ. Он заявил, что готов говорить только с Путиным, но исключительно в рамках согласованного с Европой плана завершения войны.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина должна либо стать членом НАТО, либо построить собственный оборонный альянс. Он отметил, что для обеспечения безопасности армию нужно увеличить до 1,5 миллиона военных, ведь сейчас в России вдвое больше бригад, чем в ВСУ.

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