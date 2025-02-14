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"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

Руслана Заклинская
14 февраля 2025, 17:42
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США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.
'Украине нужна армия в 1,5 млн': Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО
Украине нужно увеличить армию до 1,5 миллиона военных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • США и Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО
  • Без членства в НАТО Украине нужно увеличить армию до 1,5 миллиона военных
  • Необходимо сформировать более 200 бригад

Украина должна либо стать полноправным членом НАТО, либо создать собственный оборонный союз. Украинскую армию нужно увеличить до 1,5 миллиона военных, чтобы гарантировать безопасность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы готовы говорить обо всем, чтобы остановить Путина: вступление Украины в НАТО, вступление НАТО в Украину, гарантии безопасности. Сегодняшняя Америка и Трамп не готовы говорить об Альянсе. Они открыто об этом говорят. Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация. Они считают, что это является главным фактором оккупации Украины", - сказал он.

видео дня

Зеленский считает, что без членства в Альянсе, Украине нужно увеличить армию с одного миллиона до в 1,5 миллиона человек.

"Мы не в НАТО, но у нас есть сильная армия, которая может сильно укрепить НАТО везде. Я думаю, что это во взаимных интересах иметь Украину в НАТО. Если не будет НАТО, нам надо сделать НАТО в Украине. Это означает, что нам нужно увеличить нашу армию, вдвое повысить количество наших солдат", - заявил глава государства.

По его словам, Украине нужно более 200 бригад. Россия сейчас имеет 220 бригад, что вдвое больше, чем в ВСУ, и продолжает наращивать мобилизационный ресурс.

"Реальные бригады в Европе - 82 на сегодня. У нас 110. Даже вместе у нас меньше сил, чем у российской армии. И надо думать, как усилить армию в Европе и в Украине", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для создания собственной оборонной системы Украине необходимо дополнительное финансирование и усиление военно-промышленного комплекса.

"Нам надо вместе укреплять наши гарантии. Если мы говорим о гарантии, то нам надо взять средства на большую армию для Украины и также нам надо найти возможность, как увеличить производство и как увеличить армию в Европе", - добавил президент.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Мюнхенская конференция по безопасности / Инфографика: Главред

Мюнхенская конференция по безопасности - последние новости

Напомним, 14 февраля глава ОП Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности. Главная тема встречи - координация усилий для справедливого мира и продолжение поддержки Украины в отражении агрессии РФ.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что самая большая угроза для Европы - это не РФ или Китай, а "отступление от собственных ценностей". Он раскритиковал ЕС за вмешательство в выборы в Румынии из-за опасений российской дезинформации.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Он подчеркнул, что мирное соглашение с Россией здесь подписать невозможно, но можно сформировать план гарантий безопасности для Украины и Европы.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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