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Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Алексей Тесля
14 февраля 2025, 14:42
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Стороны на встрече обсудили продолжение поддержки Украины.
Келлог, Ермак
Андрей Ермак провел переговоры с Китом Келлогом / Коллаж: Главред, фото ОП

Главное:

  • Андрей Ермак рассказал о встрече с Китом Келлогом
  • Стороны обсудили продолжение поддержки Украины в отражении агрессии РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о встрече со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Главная тема разговора – координация совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира", - написал он в своем Telegram.

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По словам главы ОП, стороны обсудили продолжение поддержки Украины в отражении агрессии РФ.

"Обсудили продолжение поддержки Украины. Это вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже", - рассказал он.

По словам главы ОП, именно поэтому общая обязанность – сделать так, чтобы "агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное".

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Какие-либо договоренности без сильного принуждения России не будут работать – контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций", - убежден он.

Ермак добавил, что также отдельно стороны обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину.

"Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности", - резюмировал он.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
/ Главред

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

Больше новостей:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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Андрей Ермак Кит Келлог Мюнхенская конференция 2025
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