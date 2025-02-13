"Часть земли вернется": Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине

Чтобы война закончилась, Украине придется уступить часть своих регионов, заявил президент США.

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Трамп прокомментировал возможность восстановления границ Украины до 2014 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap.live

Главные тезисы:

Украина не сможет вернуть все свои территории

Какие регионы останутся оккупированными, не уточняется

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Для прекращения войны стране, вероятно, придется уступить территорию России. Об этом политик сообщил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома вечером 12 февраля.

Как пишет The Washington Post, на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть свои границы, установленные до 2014 года, Трамп ответил, что не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории.

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"Я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно", — сказал Трамп.

При этом президент США все же допускает, что часть земель Украине удастся вернуть. О каких именно регионах идет речь, Трамп не уточнил.

"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", — отметил глава Белого дома.

Комментируя возможности завершения российско-украинской войны, Дональд Трамп также отметил, что "Украине, видимо, придется уступить" часть своих регионов. Вероятно, это придется сделать для того, чтобы завершить боевые действия и прекратить войну.

Обещания Трампа перед выборами в США / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".

После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.

Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Он верит, что прекращение огня в Украине возможно "в недалеком будущем". В то же время Трамп считает членство Украины в НАТО "непрактичным", а возвращение всех оккупированных территорий - маловероятным.

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