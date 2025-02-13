"Часть земли вернется": Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине

Главные тезисы:
- Украина не сможет вернуть все свои территории
- Какие регионы останутся оккупированными, не уточняется
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Для прекращения войны стране, вероятно, придется уступить территорию России. Об этом политик сообщил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома вечером 12 февраля.
Как пишет The Washington Post, на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть свои границы, установленные до 2014 года, Трамп ответил, что не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории.
"Я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно", — сказал Трамп.
При этом президент США все же допускает, что часть земель Украине удастся вернуть. О каких именно регионах идет речь, Трамп не уточнил.
"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", — отметил глава Белого дома.
Комментируя возможности завершения российско-украинской войны, Дональд Трамп также отметил, что "Украине, видимо, придется уступить" часть своих регионов. Вероятно, это придется сделать для того, чтобы завершить боевые действия и прекратить войну.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским - последние новости
Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".
По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".
После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.
Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Он верит, что прекращение огня в Украине возможно "в недалеком будущем". В то же время Трамп считает членство Украины в НАТО "непрактичным", а возвращение всех оккупированных территорий - маловероятным.
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