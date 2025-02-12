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"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

Руслана Заклинская
12 февраля 2025, 23:46
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Трамп в очередной раз подчеркнул, что и президент Украины Владимир Зеленский, и лидер РФ Владимир Путин "хотят мира".
'Мы на пути к миру': Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным
Трамп и Путин могут встретиться на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Главное:

  • Встреча Трампа с Путиным может состояться в Саудовской Аравии
  • Президент США верит в прекращение огня в Украине "в не слишком далеком будущем"
  • Трамп согласен с идеей об отказе Украины от членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и выразил желание лично встретиться с ним. Первая встреча с Путиным может состояться на Ближнем Востоке. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Овальном кабинете 12 февраля, пишет Reuters.

По словам президента США, переговоры Трампа с Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Также он отметил, что к этой встрече будет привлечен саудовский принц.

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"У меня был очень хороший разговор с президентом Зеленским. Мне кажется, мы на пути к миру. Президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира и я хочу мира", - сказал президент.

Кроме этого, Трамп утверждает, что во время телефонного разговора Путин сказал ему, что хочет, чтобы "война закончилась и не вернулась к боевым действиям через полгода".

"Я думаю, я могу сказать с большой уверенностью: он (Путин - Главред) хочет, чтобы это закончилось", - заявил американский лидер.

Президент США верит, что прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем". В то же время Трамп считает, что членство Украины в НАТО является "непрактичным и маловероятным", а все земли Киеву вряд ли удастся вернуть.

Несмотря на это, Трамп заявил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".

Лидер США заявил, что планирует часто общаться с Путиным по телефону и не видит угроз в ведении прямого диалога с РФ без участия президента Украины.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским - что известно

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп заявил, что она была "длительной и продуктивной".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор длился полтора часа. Во время него Путин пригласил Трампа в Москву, а также якобы заявил о необходимости "устранения первопричин конфликта".

Как сообщал Главред, после этого разговора Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский рассказал, что они обсудили возможности достижения мира, технологическое сотрудничество и новое соглашение по безопасности и экономике.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, Трамп выразил намерение сделать все для прекращения войны, а Зеленский отметил необходимость справедливого мира. Украинские и американские представители начнут консультации в Мюнхене.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

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В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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