Путинистка Ангелина Вовк госпитализировали в террористической России.

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Путинистку Вовк госпитализировали / Коллаж Главред, фото МК

Кратко:

Что случилось с путинисткой Вовк

Что говорит ее директор

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что популярная российская ведущая-украинофобка, которая прославилась благодаря программе "Песня Года" Ангелина Вовк, срочно госпитализирована.

Сообщается, что путинистке стало плохо, ей вызвали скорую и решался вопрос о госпитализации.

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Несмотря на то, что директор Вовк опровергла госпитализацию путинистки. Слухи об ухудшении ее здоровья появляются регулярно.

Ангелина Вовк / kp.ru

Ангелина Вовк начинала свою карьеру как диктор новостей, а затем стала вести музыкальные и развлекательные программы. Она была ведущей "Песни года" в паре с Евгением Меньшовым, а также детской передачи "Спокойной ночи малыши".

В 2017 году Вовк посетила аннексированный Россией украинский Крым. Там же она приняла участие в пропагандистском мероприятии, за что попала в базу "Миротворец".

А в ноябре 2022 года Вовк собиралась на Донбасс с Хрюшей и Степашкой, чтобы "остановить украинскую армию". "Думаю, надо как-то остановить ту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже читала сказки. И думаю: вдруг меня услышат", — заявила россиянка пропагандисту Корчевникову.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

Напомним, у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.

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