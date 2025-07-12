Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

Даяна Швец
12 июля 2025, 02:10
325
Если тенденции сохранятся, к концу года отрасль может столкнуться с двойными трудностями, что приведет к убыткам, которые превысят 4,5 миллиарда долларов.
путин, си, рф, китай, уголь
Российская угольная отрасль рушится / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О чем пишет Bloomberg:

  • Что происходит с российским углем
  • Как РФ теряет главного покупателя угля

Российский угольный сектор переживает серьезный кризис, вызванный высокими процентами по кредитам, санкционными ограничениями и снижением спроса со стороны Китая. Так, Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной службы статистики РФ сообщает, что к этому добавилось еще и падение мировых цен на уголь, что вскрыло структурные проблемы в российской экономике.

По данным издания, в 2024 году лишь половина предприятий угольной отрасли остались прибыльными, и ситуация стремительно ухудшается. Например, компания ПАО "Мечел" недавно заявила о возможном сокращении продаж на 25% из-за убыточности добычи. В некоторых районах Сибири деятельность шахт уже приостановлена.

видео дня
Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Добывающие предприятия сталкиваются с нехваткой оборудования, так как из-за санкций восстановить технические мощности стало практически невозможно. Компании вынуждены "каннибализировать" - разбирать технику с других объектов, чтобы хоть как-то поддержать работу действующих.

Кроме того, стоимость привлечения заемных средств превышает 20%, что делает бизнес почти нерентабельным. А на фоне слабого спроса из Китая цены на уголь опустились до минимальных значений за последние годы.

"Угольная промышленность сталкивается с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись воедино", - сказала специалист по регионам России в МГУ Наталья Зубарвич.

Хотя на долю угольной отрасли приходится менее 0,5% ВВП РФ, она обеспечивает более 15% производства электроэнергии и выполняет критическую социальную функцию.

Например, Кемеровская область, крупнейший центр угольного производства, уже в первом квартале 2025 года зафиксировала 20% дефицит бюджета из-за уменьшения налоговых поступлений. Власти были вынуждены урезать соцпрограммы, включая надбавки медикам.

Если нынешние тенденции сохранятся, отрасль может завершить год с двойными убытками - более 4,5 млрд долларов. Общий долг компаний может превысить 1,4 трлн рублей, что создает риск масштабной финансовой нестабильности.

Отношения Китая и РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что в Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях. Пекин рассчитывает заручиться поддержкой еще одной страны для урегулирования войны.

В свою очередь советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк объяснил, как заставить Китай перестать помогать России. Оказывается, что США имеют необходимые инструменты влияния, чтобы заставить Китай перестать поставлять в Россию дроны и оборудование.

Кроме этого, Украина "ударила" по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру. Киев ввел санкции против пяти китайских компаний, которые поставляли комплектующие для российских дронов.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

02:10Мир
Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:45Война
"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

23:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Что поможет вам стать успешным: ответ скрывается в месяце рождения

Что поможет вам стать успешным: ответ скрывается в месяце рождения

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

Последние новости

02:56

Почему одежда может плохо отчищаться в стиральной машине: что нужно проверить

02:10

В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

01:47

Так решила судьба: 4 знака зодиака, рожденные быть богатыми

00:52

Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецептВидео

11 июля, пятница
23:45

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
23:19

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

23:03

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

22:46

Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

22:44

В ЕС придумали, как прижать Путина: ударят по самому больному

Реклама
22:41

Война продлится еще 3-4 года: полковник назвал этапы ее завершенияЭксклюзив

22:31

Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

21:37

Розы будут радовать непрерывным цветением: что стоит сделать летом

21:31

Человека-Паука заметили на многоэтажке в Одессе: эпические кадры

21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публично казнить": NYT выяснил, чем он насолил РФ

20:51

"Будут вынуждены отходить": Свитан назвал 3 шага для освобождения УкраиныВидео

20:31

Информация неточная: "Инсайдер" выяснил, есть ли уголовное дело против Алиева новости компании

20:21

Не 10 тысяч: сколько на самом деле шагов надо ходить ежедневно

19:56

Записали в уклонисты и мошенники: глава ЦПК Шабунин получил подозрение

19:38

"Даже счет не открывал: клиентам Ощадбанка приходят сообщения о долгах

19:38

Дождь с грозами накроет Украину: в каких регионах ударит похолодание

Реклама
19:36

Ветеран: Подозрение Шабунину - предупреждение для всех, кто "воюет" в ресторанах

19:34

В Москве думали, что их боятся: как Европа насмехалась над российским символом

19:10

Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронамимнение

18:55

Какие страны невозможно завоевать: блогерша удивила ответом

18:52

Когда празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году: новые даты и традицииВидео

18:32

"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчикомВидео

18:30

Поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году: в Минсоцполитики ответили неожиданно

18:07

Украина готовит собственное ядерное производство: в Минэнерго сделали заявление

17:52

Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками

17:48

Обслуживали МиГи и изготавливали ракеты для ПВО: ВСУ мощно ударили по РФ

17:40

"Мы готовы наращивать объемы": в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ

17:39

Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько будет стоить валюта с 14 июля

16:49

Подарит молодость и здоровье: чем нужно умыться 12 июля, приметы

16:44

Налоговая "накажет" бизнес на крупные штрафы: что изменится с 1 августа

16:37

Без грамма майонеза и из трех ингредиентов: рецепт вкусного и сытного салата

16:36

Как убрать червей из черешни: проверенный метод

16:33

Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю - что известно

16:26

Можно ли брать дрова с кладбища: священник удивил ответомВидео

16:07

"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

15:48

Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

Реклама
15:47

Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

15:31

Почему Советский Союз напал на Афганистан: правда, которую мало кто знает

15:24

870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии

15:21

Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

14:34

"Порезать на металлолом": стала известна участь единственного авианосца РФ

14:32

Где 2 различия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам: кто получит меньше

14:11

В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

14:07

Что делать, чтобы не сгореть на солнце: врач озвучил главные правила

13:53

Получал "откаты" и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять