В РФ массово закрываются шахты: Китай резко развернулся спиной к "другу" Путина

Если тенденции сохранятся, к концу года отрасль может столкнуться с двойными трудностями, что приведет к убыткам, которые превысят 4,5 миллиарда долларов.

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Российская угольная отрасль рушится / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О чем пишет Bloomberg:

Что происходит с российским углем

Как РФ теряет главного покупателя угля

Российский угольный сектор переживает серьезный кризис, вызванный высокими процентами по кредитам, санкционными ограничениями и снижением спроса со стороны Китая. Так, Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной службы статистики РФ сообщает, что к этому добавилось еще и падение мировых цен на уголь, что вскрыло структурные проблемы в российской экономике.

По данным издания, в 2024 году лишь половина предприятий угольной отрасли остались прибыльными, и ситуация стремительно ухудшается. Например, компания ПАО "Мечел" недавно заявила о возможном сокращении продаж на 25% из-за убыточности добычи. В некоторых районах Сибири деятельность шахт уже приостановлена.

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​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Добывающие предприятия сталкиваются с нехваткой оборудования, так как из-за санкций восстановить технические мощности стало практически невозможно. Компании вынуждены "каннибализировать" - разбирать технику с других объектов, чтобы хоть как-то поддержать работу действующих.

Кроме того, стоимость привлечения заемных средств превышает 20%, что делает бизнес почти нерентабельным. А на фоне слабого спроса из Китая цены на уголь опустились до минимальных значений за последние годы.

"Угольная промышленность сталкивается с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись воедино", - сказала специалист по регионам России в МГУ Наталья Зубарвич.

Хотя на долю угольной отрасли приходится менее 0,5% ВВП РФ, она обеспечивает более 15% производства электроэнергии и выполняет критическую социальную функцию.

Например, Кемеровская область, крупнейший центр угольного производства, уже в первом квартале 2025 года зафиксировала 20% дефицит бюджета из-за уменьшения налоговых поступлений. Власти были вынуждены урезать соцпрограммы, включая надбавки медикам.

Если нынешние тенденции сохранятся, отрасль может завершить год с двойными убытками - более 4,5 млрд долларов. Общий долг компаний может превысить 1,4 трлн рублей, что создает риск масштабной финансовой нестабильности.

Отношения Китая и РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что в Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях. Пекин рассчитывает заручиться поддержкой еще одной страны для урегулирования войны.

В свою очередь советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк объяснил, как заставить Китай перестать помогать России. Оказывается, что США имеют необходимые инструменты влияния, чтобы заставить Китай перестать поставлять в Россию дроны и оборудование.

Кроме этого, Украина "ударила" по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру. Киев ввел санкции против пяти китайских компаний, которые поставляли комплектующие для российских дронов.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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