В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

Что сообщили в МИД Китая:
- КНР хочет усилить сотрудничество с Францией для приближения конца войны в Украине
- Мирное урегулирование войны возможно только путем дипломатии
В Китае заявили о готовности укреплять стратегическую коммуникацию с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса". Об этом заявил глава МИД страны Ван И во время брифинга в Париже.
В МИД КНР сообщили, что Китай заинтересован в том, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких сложных вопросов, как война в Украине или обострение на Ближнем Востоке.
Ван И заявил, что в Китае и в дальнейшем считают единственным путем решения "конфликта" диалог и консультации.
"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - добавил он.
Позиция Китая по войне в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Пекине выразили поддержку относительно возможности мирного урегулирования войны страны-агрессора России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Ранее Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области. Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.
Накануне в Китае сделали заявление по итогам переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Там заявили о важности политического урегулирования "конфликта".
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О персоне: Ван И
Ван И - китайский дипломат, министр иностранных дел КНР с марта 2013 до декабря 2022 года и с июля 2023 года. С 1 января 2023 года также занимает должность председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК, что в иерархии выше главы МИД Китая, пишет Википедия.
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