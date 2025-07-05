В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

Китай рассчитывает заручиться поддержкой еще одной страны для урегулирования войны.

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Как в Китае предлагают урегулировать войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в МИД Китая:

КНР хочет усилить сотрудничество с Францией для приближения конца войны в Украине

Мирное урегулирование войны возможно только путем дипломатии

В Китае заявили о готовности укреплять стратегическую коммуникацию с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса". Об этом заявил глава МИД страны Ван И во время брифинга в Париже.

В МИД КНР сообщили, что Китай заинтересован в том, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких сложных вопросов, как война в Украине или обострение на Ближнем Востоке.

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Ван И заявил, что в Китае и в дальнейшем считают единственным путем решения "конфликта" диалог и консультации.

"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - добавил он.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Пекине выразили поддержку относительно возможности мирного урегулирования войны страны-агрессора России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Ранее Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области. Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

Накануне в Китае сделали заявление по итогам переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Там заявили о важности политического урегулирования "конфликта".

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О персоне: Ван И Ван И - китайский дипломат, министр иностранных дел КНР с марта 2013 до декабря 2022 года и с июля 2023 года. С 1 января 2023 года также занимает должность председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК, что в иерархии выше главы МИД Китая, пишет Википедия.

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