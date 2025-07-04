'Сюрприз' из Китая: что нашла СБУ в обломках дронов, которые атаковали Киев

Сейчас СБУ собирает все доказательства российской атаки по Киеву.

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СБУ обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках "Герань" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

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Россияне 4 июля атаковали Киев дронами и ракетами

В сбитых БпЛА нашли китайские компоненты

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в ударных беспилотниках компоненты китайского производства. В ночь на 4 июля россияне атаковали столицу дронами с китайским "сюрпризом". Об этом сообщили в СБУ.

По данным следователей, в российском БпЛА "Герань" были найдены компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях.

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Китайские компоненты в российских дронах / фото: СБУ

"Эти компоненты, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины добавили, что сейчас следователи собирают все доказательства атаки РФ по Киеву и документируют преступления захватчиков.

"Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по 438 статье Уголовного кодекса Украины", - резюмировали в ведомстве.

Shahed / Инфографика: Главред

Удар РФ по Киеву - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки пострадали 26 человек.

Позже появилась информация об одном погибшем. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в частности дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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