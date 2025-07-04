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1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

Виталий Кирсанов
4 июля 2025, 13:36
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В Минобороны РФ добавили, что также якобы были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений.
Оккупанты за неделю сбили более тысячи дронов ВСУ
Оккупанты за неделю сбили более тысячи дронов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Кратко:

  • Оккупанты утверждают, что за неделю сбили более тысячи дронов ВСУ
  • Россияне нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине

Российские военные в течение недели (с 28 июня по 3 июля) сбили 1172 беспилотника вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.

Кроме того, как утверждают в Минобороны страны-агрессора, сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб.

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"В период с 28 июня по 3 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также якобы были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Речь идет о 25 тысячах северных корейцев.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска несколько дней назад смогли прорваться к населенному пункту Дачное на Днепропетровщине. Вражеские солдаты успели сфотографироваться с российским триколором, но после этого - были уничтожены.

Недавно премьер-министр Украины сообщил об актуальном состоянии на фронте и политических намерениях российских оккупантов. Враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и заставить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым.

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