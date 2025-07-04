1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

Кратко:
- Оккупанты утверждают, что за неделю сбили более тысячи дронов ВСУ
- Россияне нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине
Российские военные в течение недели (с 28 июня по 3 июля) сбили 1172 беспилотника вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.
Кроме того, как утверждают в Минобороны страны-агрессора, сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб.
"В период с 28 июня по 3 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что также якобы были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее, как писал Главред, сообщалось, что Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Речь идет о 25 тысячах северных корейцев.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска несколько дней назад смогли прорваться к населенному пункту Дачное на Днепропетровщине. Вражеские солдаты успели сфотографироваться с российским триколором, но после этого - были уничтожены.
Недавно премьер-министр Украины сообщил об актуальном состоянии на фронте и политических намерениях российских оккупантов. Враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и заставить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым.
Читайте также:
- "Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ
- Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домой
- Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред