РФ нацелилась на захват 4 крупных городов Украины: Гетман оценил шансы врага

Майор НГУ оценил стратегический потенциал противника.

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На что способна армия РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Гетман:

Враг хочет захватить большую часть украинской территории

Потенциала для осуществления замысла у РФ нет

Крупным городам Украины не грозит захват врагом

Оккупационные войска страны-агрессора России в рамках летней наступательной кампании стремятся захватить ключевые города Украины. Речь идет о Славянске, Краматорске, Харькове и Сумах.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире Еспресо рассказал, имеет ли враг стратегический потенциал для оккупации значительной части территории Украины.

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"За всю историю войн, за последние тысячи лет, еще не было такого, чтобы армия, которая мощно готовилась к наступлению, совсем не продвинулась. Вопрос лишь в том, насколько глубоко она может продвинуться и какой ценой. То есть, определенный тактический успех у них есть, но стратегических возможностей оккупировать значительную часть нашей страны нет. Если бы они могли это сделать, то уже бы сделали", - пояснил он.

Показательна ситуация возле Покровска - города, который противник не может окружить в течение многих месяцев.

"Покровск, как стоял, так и стоит. Поэтому считать, что они (россияне - Главред) смогут захватить Славянск, Краматорск, Харьков или Сумы, - конечно, предполагать можно что угодно, но вероятность этого крайне мала", - подчеркнул майор НГУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Речь идет о 25 тысячах северных корейцев.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска несколько дней назад смогли прорваться к населенному пункту Дачное на Днепропетровщине. Вражеские солдаты успели сфотографироваться с российским триколором, но после этого - были уничтожены.

Недавно премьер-министр Украины сообщил об актуальном состоянии на фронте и политических намерениях российских оккупантов. Враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и заставить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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