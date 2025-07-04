Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

Что известно:
- Пострадало здание консульского отдела посольства Польши в результате удара РФ
- Все сотрудники посольства Польши находятся в безопасности
В результате ночного массированного удара страны-агрессора РФ по Киеву 4 июля пострадало здание консульского отдела посольства Польши.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, опубликованное в соцсети X.
По словам главы польского внешнеполитического ведомства, в ходе массированной атаки российских сил на украинскую столицу был повреждён консульский корпус польского диппредставительства.
"Я только что пообщался с послом Лукасевичем — все сотрудники в безопасности. Украина остро нуждается в усилении ПВО", — подчеркнул глава польского МИД.
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Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
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О персоне: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.
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