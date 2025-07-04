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Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

Алексей Тесля
4 июля 2025, 12:27
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В ходе массированной атаки российских сил на украинскую столицу был повреждён консульский корпус польского диппредставительства.
Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши
Польское дипломатическое представительство пострадало в результате воздушного удара РФ/ Коллаж: Главред, фото: УНІАН, 126 ОМБр, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Пострадало здание консульского отдела посольства Польши в результате удара РФ
  • Все сотрудники посольства Польши находятся в безопасности

В результате ночного массированного удара страны-агрессора РФ по Киеву 4 июля пострадало здание консульского отдела посольства Польши.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, опубликованное в соцсети X.

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По словам главы польского внешнеполитического ведомства, в ходе массированной атаки российских сил на украинскую столицу был повреждён консульский корпус польского диппредставительства.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

"Я только что пообщался с послом Лукасевичем — все сотрудники в безопасности. Украина остро нуждается в усилении ПВО", — подчеркнул глава польского МИД.

Screenshot
/ @sikorskiradek

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

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О персоне: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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