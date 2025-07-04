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РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Ангелина Подвысоцкая
4 июля 2025, 00:36обновлено 4 июля, 02:15
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В результате атаки в Киеве бушует несколько пожаров в одном районе города.
МиГ, шахед, воздушная тревога
РФ запустила ракеты в направлении Киева / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

Российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". Позже в воздух были подняты самолеты МиГ-31К. В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Киева.

"Ракета на Киев", - писали Воздушные силы ВСУ.

Об угрозе применения баллистического оружия предупреждал начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице прогремели новые взрывы. Он призвал оставаться всех в укрытиях.

Мониторинговые каналы пишут, что на Киев летит "табун" дронов с разных направлений.

Уже известно о том, что в столице прогремели взрывы. В результате этого начался пожар.

Также известно о том, что на аэродроме "Оленья" в Мурманской области находится 34 стратегических бомбардировщика Ту-22м3 и 2 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Последствия атаки на Киев

В Соломенском районе Киева возникло несколько пожаров. Известно, что горят жилые дома. Информации о пострадавших пока нет.

В Дарницком районе обломки упали на открытой местности. Также в том же районе зафиксировано падение "Шахеда", но он не сдетонировал.

"Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БпЛА. Это может быть опасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102", - написал Тимур Ткаченко.

1:55 Последствия атаки зафиксированы на более 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском т Шевченковском районах Киева. Повреждена жилая застройка.

"Одновременно атака не прекращается, очень много целей над Киевом. Наши работают по российским дронам во всех районах. Оставайтесь в укрытиях. Человеческая жизнь - самое важное!" - добавил Ткаченко.

2:02 В Соломенском районе могут быть пострадавшие, туда вызвали медиков.

2:04 В Святошинском районе пожар во дворе жилого дома.

2:14 В Соломенском районе загорелась крыша частного дома.

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