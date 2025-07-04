РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". Позже в воздух были подняты самолеты МиГ-31К. В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Киева.
"Ракета на Киев", - писали Воздушные силы ВСУ.
Об угрозе применения баллистического оружия предупреждал начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице прогремели новые взрывы. Он призвал оставаться всех в укрытиях.
Мониторинговые каналы пишут, что на Киев летит "табун" дронов с разных направлений.
Уже известно о том, что в столице прогремели взрывы. В результате этого начался пожар.
Также известно о том, что на аэродроме "Оленья" в Мурманской области находится 34 стратегических бомбардировщика Ту-22м3 и 2 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.
Последствия атаки на Киев
В Соломенском районе Киева возникло несколько пожаров. Известно, что горят жилые дома. Информации о пострадавших пока нет.
В Дарницком районе обломки упали на открытой местности. Также в том же районе зафиксировано падение "Шахеда", но он не сдетонировал.
"Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БпЛА. Это может быть опасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102", - написал Тимур Ткаченко.
1:55 Последствия атаки зафиксированы на более 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском т Шевченковском районах Киева. Повреждена жилая застройка.
"Одновременно атака не прекращается, очень много целей над Киевом. Наши работают по российским дронам во всех районах. Оставайтесь в укрытиях. Человеческая жизнь - самое важное!" - добавил Ткаченко.
2:02 В Соломенском районе могут быть пострадавшие, туда вызвали медиков.
2:04 В Святошинском районе пожар во дворе жилого дома.
2:14 В Соломенском районе загорелась крыша частного дома.
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