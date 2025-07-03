В Одессе прогремели взрывы: на город летела баллистическая ракета из Крыма

После ракетного удара над городом поднимается дым.

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Россияне нанесли ракетный удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Одессе прогремели взрывы

На город летела баллистическая ракета

Под удар попала портовая инфраструктура

В четверг, 3 июля, в Одессе прогремел громкий взрыв. Незадолго до этого горожан предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Городской голова Геннадий Труханов подтвердил взрывы в Одессе.

Так, сообщения о взрывах в Одессе поступили примерно в 12:51. В это время в Одесской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.

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За мгновение до взрывов мониторы предупредили о выходах баллистики из Крыма. Вероятно был пуск ракеты "Искандер".

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан находиться в безопасных местах и не выходить из укрытий.

Впоследствии он сообщил, что в сторону Одессы движется еще вражеский разведдрон.

Мониторинговые каналы публикуют фото с места происшествия, на которых видно, что над городом поднимается дым после применения врагом баллистической ракеты.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" написали, что под удар попала портовая инфраструктура города.

UPD: Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона сообщил, что в результате атаки по городу известно о двух погибших и троих раненых.

По его словам, враг ударил по прифронтовой инфраструктуре баллистической ракетой.

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Как писал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу дронами. Прогремели взрывы. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, 50 человек эвакуировали. Также известно о пострадавших.

Днем ранее российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. В одном из районов Харькова возник пожар.

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

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Кто такой Геннадий Труханов? Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

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