Смертельный удар по Одессе: в ВСУ раскрыли детали атаки дронов РФ

Особенностью этой атаки стало ограниченное количество использованных дронов, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о воздушном ударе РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важное из заявлений Игната:

РФ применяла беспилотные аппараты-имитаторы, при этом атака имела свои особенности

Особенностью этой атаки стало ограниченное количество использованных дронов

В ночь на субботу, 28 июня, российские силы нанесли воздушный удар по Украине, в частности по Одессе, применив дроны-камикадзе типа Shahed.

Кроме того, были применены беспилотные аппараты-имитаторы, при этом атака имела свои особенности, сообщил Юрий Игнат, руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, в эфире телемарафона.

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Украинский офицер при этом подчеркнул, что особенностью этой атаки стало ограниченное количество использованных дронов, что является редкостью по сравнению с предыдущими массированными налётами.

"Мы привыкли видеть атаки с участием 40, 50 или даже более 100 беспилотников, включая Shahed и имитаторы. В этот раз их было сравнительно немного — всего 23, и почти все из них были Shahed", — отметил он.

/ Инфографика: Главред

По его словам, основное направление атаки шло с юга, при этом главной целью стала Одесса и область. Он подтвердил, что один из дронов попал в жилой многоквартирный дом, что привело к человеческим жертвам.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее РФ ударила по Украине дронами и ракетами. МиГ-31К поднялся из Нижегородской области, ракета пролетела через несколько регионов.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в ночь на субботу, 28 июня, ударили по Одессе. Вражеский дрон попал в жилой 21-этажный дом. Уже известно о двух погибших - спасатели достали из-под завалов тела супругов.

Напомним, эксперт объяснил, действительно ли подвал больше не спасает и где искать спасение во время ракетного удара. Эксперт раскритиковал заявления о неэффективности подвалов и правила "двух стен", которые усилили и так серьезный стресс у украинцев.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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