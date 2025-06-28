Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти - кто им стал

Кратко:
- Александр Алферов – украинский историк, теле- и радиоведущий
- Предыдущий глава Института одобрил назначение Алферова
Кабинет министров Украины назначил историка Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти. Об этом 27 июня сообщило в Facebook Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
В министерстве отметили, что Алферов – украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель.
С 2010 года он был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Алферов является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.
С началом полномасштабного вторжения он стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года – офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса.
Одновременно был главой экспертной группы по дерусификации в Киеве.
Предыдущий глава Института Антон Дробович в Facebook одобрил назначение Алферова.
"Профессиональный историк, ветеран и человек, умеющий искусно коммуницировать исторические вопросы на широкую публику", – прокомментировал он.
Дробович пожелал преемнику больших успехов в этом служении гражданам и интересам Украины.
"Это будет не просто, но у тебя есть все необходимое, чтобы сделать хорошо эту работу. Можешь рассчитывать на поддержку и помощь во всех добрых делах. Конечно, всегда найдутся критики, знатоки, которые авансом будут рассказывать о "повороте в другую сторону", "предательстве", "очередной ошибке" и т.д., но сейчас это все пустое и не стоит внимания. Пусть дела говорят", – написал он.
Что ранее говорил Алферов о войне:
Дробовича Кабинет министров Украины уволил с должности 13 декабря 2024 года. Решение на заседании правительства было принято в связи с истечением срока его пребывания на должности.
Недавно Александр Алферов рассказал о главных мифах относительно российско-украинской войны и сказал, когда на самом деле она началась и сколько уже продолжается.
Как писал Главред, ранее историк Алферов рассказал, сколько исторических названий имела Украина за последнее тысячелетие.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.
С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".
С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.
Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.
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