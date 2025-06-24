Как еще называлась Украина и сколько названий у нее было - что скрыли историки СССР

Историк Алферов рассказал, сколько исторических названий имело наше государство за последнее тысячелетие - и это разнообразие действительно поражает.

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Как еще называлась Украина - сколько названий было у Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как в древности называлась Украина

История названий Украины

Украина - не всегда была Украиной. В течение последнего тысячелетия наше государство неоднократно меняло названия, и каждое из них отражало политические реалии своего времени. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов, подробно объяснив, как формировалась государственность на наших землях.

Главред выяснил, как называлась Украина в древности.

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Как Киевская Русь стала Украиной

"Официально не Киевская Русь, а Русь", - подчеркивает историк.

Именно это название закрепилось за первым государственным образованием на территории современной Украины, объединявшим восточнославянские земли вокруг Киева. Термин "Киевская Русь" - это позднее условное название, которое придумали историки для уточнения, но в древних источниках страну называли просто Русь.

Королевство Русь (Rex Ruthenorum)

После упадка Киева и перемещения центров власти на запад, на исторической арене появляется Королевство Русь, или на латинском - Rex Ruthenorum. Именно так именовали государство в XIII-XIV веках. Этот период часто обесценивали советские историки, называя его "литовско-польским господством", однако, как объясняет эксперт, именно тогда украинские земли сохранили собственную идентичность.

"В тот период, который нам назвали советские и российские историки как польско-литовские гнид-паны, наше государство имело свое название - Великое княжество Литовское и Русское", - добавляет он.

Речь Посполитая и Гетманщина

Впоследствии эти земли вошли в состав Речи Посполитой, но даже тогда украинцы не теряли стремление к собственной государственности. В эпоху казачества появляется новое название.

"Эпоха казачества - Гетманщина. Официальное название нашего государства - Войско Запорожское", - сказал он.

Это была одна из самых ярких форм украинской автономии, которая имела признаки государственности в системе Московского царства.

Когда Украину стали называть Украиной

Бурное начало ХХ века приносит новые названия. После распада Российской империи появляются Украинская Народная Республика (УНР) и Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР), которые затем объединились.

Смотрите видео о том, как называлась Украина до 1917 года:

"В начале ХХ века - Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика, которые затем объединились, и Украинское государство", - сказал историк.

В 1939 году провозгласили независимость на Закарпатье - это была Карпатская Украина. А в 1941 году во Львове украинцы снова заявили о независимости.

"В 1939 году провозгласили на Закарпатье независимость нашего государства под названием Карпатская Украина. А во Львове в 1941 году провозгласили независимость Украинского государства", - резюмировал Алферов.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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