Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

О чем говорится в материале:
- Кто написал гимн России
- Кто написал гимн СССР
- Как Россия и СССР украли слова и музыку к собственным гимнам
Гимн - это не просто музыка. Это - символ государства, его гордость и сущность. Но что, если даже этот символ - ворованный? Историк, автор канала "The ДОКУМЕНТАЛИСТ" рассказал в видео на YouTube историю о том, как Россия присвоила себе мелодии, которые на самом деле имеют украинские корни.
Главред выяснил, у кого украли гимн СССР.
Кому принадлежит гимн России
"Гимн - основная гордость россиян, как и многое другое, также украден. И украден не у кого-нибудь, а у украинцев", - отмечает исследователь.
В 1940-х годах в СССР объявили конкурс на создание нового государственного гимна. Победу одержали стихи Сергея Михалкова (отца Никиты Михалкова) и музыка советского композитора Александра Александрова. Но, как выяснилось, эта музыка была плагиатом.
"Музыку для него Александров скопировал с малоизвестной мелодии гениального композитора Николая Лысенко, которую тот создал еще в XIX веке", - рассказывает историк.
Смотрите видео о том, как Россия украла мелодию для своего гимна:
Что такое TheДокументалист?
ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.
Кто написал новый гимн СССР
Речь идет о произведении под названием "Эпический фрагмент", написанном в 1870-х годах. Именно эта мелодия стала основой гимна СССР, а впоследствии - и гимна Российской Федерации с 2000 года. Сходство заметил композитор Андрей Бондаренко, который подтвердил, что именно эта украинская мелодия легла в основу "российского" символа.
Кто написал песню "Вставай, страна огромная"
Блогер Карина Ожерельева в видео на YouTube обращает внимание еще на один громкий факт.
"Мелодию песни "Вставай, страна огромная" Александров просто нагло украл. Песня "Повстань, повстань, народе мій" на украинском языке прозвучала еще в 1919 году в рядах Криворожских повстанцев УНР", - указывает она.
Смотрите видео о том, как Россия воровала украинскую музыку:
Позже ее пели в УПА. Текст песни 1943 года приписывают украинскому деятелю Степану Воляшу, а вернул ее к жизни известный кобзарь Тарас Силенко. Именно он сделал вывод, что и слова, и музыка - народные, и никакого отношения Александров к этому произведению не имел.
Россия воровала гимны не только у украинцев
Но на этом история воровства не заканчивается. В XVIII-XIX веках Россия соблазнилась на гимн Великобритании.
"С 1816 по 1833 годы в Российской империи существовал гимн "Молитва русских" - абсолютный плагиат британского "God Save the King"", - сообщает блогерша.
В 1833 году композитор Алексей Львов создает новый гимн "Боже, царя храни", однако и эта мелодия очень сильно напоминает британскую, только в замедленном темпе. Слова к обеим версиям написал поэт Василий Жуковский.
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YouTube-канал "За кулисами"
YouTube-канал "За кулисами" - это авторский проект журналистки Карины Ожерельевой, посвященный малоизвестным фактам из истории, культуры и общества. Видео канала раскрывают скрытые стороны событий и фигур, которые остаются вне поля зрения общественности. Проект отличается аналитическим подходом и нацелен на зрителя, который ищет более глубокие смыслы за пределами очевидного.
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