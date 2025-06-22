Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Российский гимн, считающийся национальной гордостью, на самом деле оказался плагиатом украинского музыкального произведения авторства Николая Лысенко.

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Кто написал гимн России - национальный гимн России оказался ворованным / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Кто написал гимн России

Кто написал гимн СССР

Как Россия и СССР украли слова и музыку к собственным гимнам

Гимн - это не просто музыка. Это - символ государства, его гордость и сущность. Но что, если даже этот символ - ворованный? Историк, автор канала "The ДОКУМЕНТАЛИСТ" рассказал в видео на YouTube историю о том, как Россия присвоила себе мелодии, которые на самом деле имеют украинские корни.

Главред выяснил, у кого украли гимн СССР.

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Кому принадлежит гимн России

"Гимн - основная гордость россиян, как и многое другое, также украден. И украден не у кого-нибудь, а у украинцев", - отмечает исследователь.

В 1940-х годах в СССР объявили конкурс на создание нового государственного гимна. Победу одержали стихи Сергея Михалкова (отца Никиты Михалкова) и музыка советского композитора Александра Александрова. Но, как выяснилось, эта музыка была плагиатом.

"Музыку для него Александров скопировал с малоизвестной мелодии гениального композитора Николая Лысенко, которую тот создал еще в XIX веке", - рассказывает историк.

Смотрите видео о том, как Россия украла мелодию для своего гимна:

Что такое TheДокументалист? ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Кто написал новый гимн СССР

Речь идет о произведении под названием "Эпический фрагмент", написанном в 1870-х годах. Именно эта мелодия стала основой гимна СССР, а впоследствии - и гимна Российской Федерации с 2000 года. Сходство заметил композитор Андрей Бондаренко, который подтвердил, что именно эта украинская мелодия легла в основу "российского" символа.

Кто написал песню "Вставай, страна огромная"

Блогер Карина Ожерельева в видео на YouTube обращает внимание еще на один громкий факт.

"Мелодию песни "Вставай, страна огромная" Александров просто нагло украл. Песня "Повстань, повстань, народе мій" на украинском языке прозвучала еще в 1919 году в рядах Криворожских повстанцев УНР", - указывает она.

Смотрите видео о том, как Россия воровала украинскую музыку:

Позже ее пели в УПА. Текст песни 1943 года приписывают украинскому деятелю Степану Воляшу, а вернул ее к жизни известный кобзарь Тарас Силенко. Именно он сделал вывод, что и слова, и музыка - народные, и никакого отношения Александров к этому произведению не имел.

Россия воровала гимны не только у украинцев

Но на этом история воровства не заканчивается. В XVIII-XIX веках Россия соблазнилась на гимн Великобритании.

"С 1816 по 1833 годы в Российской империи существовал гимн "Молитва русских" - абсолютный плагиат британского "God Save the King"", - сообщает блогерша.

В 1833 году композитор Алексей Львов создает новый гимн "Боже, царя храни", однако и эта мелодия очень сильно напоминает британскую, только в замедленном темпе. Слова к обеим версиям написал поэт Василий Жуковский.

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YouTube-канал "За кулисами" YouTube-канал "За кулисами" - это авторский проект журналистки Карины Ожерельевой, посвященный малоизвестным фактам из истории, культуры и общества. Видео канала раскрывают скрытые стороны событий и фигур, которые остаются вне поля зрения общественности. Проект отличается аналитическим подходом и нацелен на зрителя, который ищет более глубокие смыслы за пределами очевидного.

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